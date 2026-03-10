경기주택도시공사(GH)가 운영하는 경기도 공공건설지원센터가 도내 공공건설·건축사업의 품질 향상을 위해 '건축기획 지원사업'을 추진한다.

공공건설지원센터는 지난 달 수요조사를 마치고 이달 중 대상사업을 선정, 오는 4월부터 본격적인 건축기획 지원 업무에 들어간다.

센터는 2024년 시범 사업을 시작으로 ▲용인서부소방서 ▲남양주 정약용펀빌리지 ▲남양주 오남주민편익시설 ▲가평군 친환경 산림문화 활성화 지원센터 등 4건의 건축기획 지원을 성공적으로 완료했다.

남양주시, 가평군이 건축기획 지원 사업을 신청하면서 건축기획 지원 업무가 경기도에서 시·군으로 확장됐다.

남양주 오남주민편익시설은 연면적 7000㎡, 사업비 354억원으로 청소년 시설과 북카페 등을 갖춘 복합 공간이다. 당초에는 일반설계공모 방식으로 추진할 예정이었지만 남양주시의 지원신청에 따라 센터는 기획 단계부터 공공건축가를 참여시켜 기획 의도가 설계부터 시공까지 일관되게 유지되도록 전문성을 더했다.

수도권 최초의 임업 교육 시설인 '가평군 친환경 산림문화 활성화 지원센터' 역시 센터의 지원을 통해 오는 4월 설계 공모를 앞두고 있다.

건축기획 지원사업 대상이 되면 '건축서비스산업 진흥법'에 따라 사전검토가 면제되어 사업 기간이 2개월 이상 단축된다. 또, 비전문 담당자의 건축기획업무 수행으로 인한 애로사항을 해소하고 품질 향상을 도모할 수 있다.

김용진 GH 사장은 "경기도공공건설지원센터의 건축기획 지원 업무를 통해 전문적인 건축서비스를 제공함으로써 도내에 새롭게 조성되는 건축물의 가치와 품격을 높이는 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

