바이젠셀은 12일부터 14일까지 중국 쑤저우에서 열리는 바이오 산업 행사 '바이오차이나 2026'에 참가해 글로벌 제약사와 중국 제약사를 대상으로 기술수출을 논의할 예정이라고 10일 밝혔다.

핵심 파이프라인인 VT-EBV-N은 NK/T세포림프종을 대상으로 진행한 무작위배정 이중맹검 임상 2상에서 치료 효과를 확인했다. 2년 무질병생존율(DFS)은 투여군 95.0%로 대조군 77.58%보다 높았다. 회사 측은 투여군 환자 전원이 생존했다고 설명했다.

VT-EBV-N은 EBV를 표적으로 하는 면역세포 치료제다. NK/T세포림프종뿐 아니라 EBV와 연관된 고형암인 비인두암 등으로 적응증 확대 가능성이 있는 것으로 평가된다.

바이젠셀은 중국 시장의 환자 규모를 사업 기회로 보고 있다. 회사에 따르면 NK/T세포림프종 환자 규모는 중국이 국내보다 약 30배 크다. EBV 매개 고형암인 비인두암까지 확장하면 연간 신규 환자가 약 6만 명 발생하는 것으로 추산된다.

회사는 중국 규제 대응 역량과 생산 인프라, 유통망을 갖춘 현지 제약사를 중심으로 기술수출 파트너를 검토할 계획이다. 계약 규모뿐 아니라 허가와 판매까지 수행할 수 있는 협력 구조를 구축해 장기적인 매출과 로열티 확보를 목표로 하고 있다.

이번 사업개발은 최근 합류한 글로벌 사업개발(BD) 담당 김선영 상무가 맡고 있다. 바이젠셀은 행사에서 교모세포종 전임상 파이프라인 'VC302'과 자체 GMP 생산 시설도 함께 소개할 예정이다.

