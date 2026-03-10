스타트런, 중기부 소상공인 지원 사업 '2026년 립스 프로그램' 운영사 최종 선정

스타트업 액셀러레이팅 전문기업 스타트런이 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 소상공인 투자연계 지원사업 '2026년 립스(LIPS) 프로그램' 운영사에 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.

립스 프로그램은 민간 투자와 정부 자금을 매칭해 지원하는 소상공인 성장 지원 프로그램이다. 사업 전담기관인 소상공인시장진흥공단과 주관기관인 초기투자액셀러레이터협회가 민간 투자 기관인 창업기획자(AC), 벤처투자자(VC) 등을 립스 운영사로 선정하고 선정된 운영사가 유망 소상공인을 선별 및 투자한 후 정부 자금을 연계해 소상공인을 육성한다.

민간 투자 연계형 매칭 융자 프로그램인 'LIPS Ⅰ'은 립스 운영사가 소상공인에 투자하면 투자 금액의 최대 5배까지 정책 자금을 지원하고 혁신 소상공인 투자 연계지원 프로그램인 'LIPS Ⅱ'는 투자 금액의 최대 3배까지 사업화 자금을 연계해 지원한다.

운영사인 스타트런은 립스 프로그램을 적극 활용해 초기 기업 및 소상공인 투자를 확대하고 이들을 체계적으로 육성시켜 전문 액셀러레이터(창업기획자, AC) 투자사로서 역량을 강화하겠다는 전략이다. 컨소시엄사인 키로스벤처투자는 운영 중인 농식품 펀드와 전북 지역 특화 펀드를 활용해 스타트런과 립스 프로그램 운영에 공동으로 참여한다.

스타트런은 IR 전략 교육, 단계별 창업 컨설팅 등 보육 사업을 통해 확보한 소상공인 풀(Pool)에서 성장 가능한 소상공인을 직접 선별하고 자체 개발한 육성 프로그램을 활용해 소상공인의 실질적인 성장을 지원한다는 계획이다. 소상공인 밀집 지역인 전북과 동남권 소재 소상공인에 적극 투자할 예정으로 비수도권 지역 투자 활성화도 기대된다.

지효선 스타트런 대표이사는 "지난해 AC 투자사로 AC센터를 꾸린 이후 첫 성과로 립스 운영사에 최종 선정돼 매우 기쁘다"며 "스타트런은 소상공인 특화 보육 프로그램 중 하나인 1대1 맞춤형 IR 매칭 서비스 'IR365'의 운영 기관으로 이미 립스의 사업 목적과 내용을 깊이 이해하고 있다"고 말했다.

이어 "유망 소상공인을 발굴해 기업가형 소상공인으로 성장할 수 있도록 도와주는 립스 프로그램 기획 취지에 부합하는 소상공인을 발굴하고 육성시키기 위해 립스 운영사로써 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 스타트런은 지난 2016년에 설립된 기업으로 IR 교육, 창업 컨설팅, 피치덱 제작 등 스타트업 성장 전주기를 지원하는 스타트업 토탈 솔루션 기업이다. 지난헤 AC센터를 공식 출범하고 이서율 스타트런 AC센터 센터장과 차인태 스타트런 AC센터 투자본부장을 영입해 초기 기업 투자 및 육성까지 사업 영역을 넓힌 바 있다.

장효원 기자



