맞춤형 프로그램 운영… 보조인력 유급 외부인력까지 확대·지원

부산시교육청(교육감 김석준)은 특수교육대상학생들의 안전하고 즐거운 방과후·돌봄 교육 환경 조성을 위해 맞춤형 프로그램을 제공하고, 방과후·돌봄 지원 인력에 대한 운영비를 확대 지원한다.

부산시교육청은 10일 이 같은 내용을 담은 '2026학년도 특수학교(급) 방과후·돌봄 운영계획'을 발표하고 본격적인 추진에 나선다.

지난해까지 무보수 자원봉사자 형태로 지원하던 특수학교(급) 방과후·돌봄 보조인력을 올해부터는 임금을 지급하는 외부인력까지 유형을 확대해 운영한다. 이를 통해 특수교육대상학생들이 방과후·돌봄 프로그램에 보다 안정적으로 참여할 수 있도록 지원할 계획이다.

부산시교육청은 특수교육대상학생을 위한 방과후·돌봄 운영 지원 예산도 대폭 확대했다. 지난해 약 25억원이던 관련 예산을 올해 약 33억원까지 늘려 특수교육 분야 지원을 강화했다.

또 방학 중 공사 등으로 시설 이용이 어려운 특수학교의 경우 '늘봄전용학교' 시설을 활용해 방과후·돌봄 프로그램을 운영할 수 있도록 해 돌봄 공백을 최소화할 방침이다.

이와 함께 초등과정이 설치된 특수학교의 '늘봄실무사'는 지난해까지 주 20시간 계약제 근로자였으나 올해부터는 주 40시간 전일제 공무직으로 배치해 방과후·돌봄 관련 행정업무를 전담 지원하도록 했다. 이를 통해 학교의 행정 부담도 줄어들 것으로 기대된다.

김석준 교육감은 "장애 유형에 최적화된 맞춤형 방과후 프로그램을 통해 학생은 꿈을 키우고 학부모는 안심하고 아이를 맡길 수 있는 부산 교육을 만들겠다"며 "사각지대 없는 맞춤형 방과후 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

