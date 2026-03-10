파워테스크 "홉피아 출시…데이터룸 문서분석·투자실사 지원 AI"

리스크 자동 식별 및 투자 전 과정 지원

AI(인공지능) 스타트업 파워테스크가 사모시장 투자자를 위한 AI 에이전트 기반 실사 지원 플랫폼 '홉피아(Hopfia)'를 공식 출시했다고 10일 밝혔다. 홉피아는 PE(사모펀드 운용사), VC(벤처캐피털), M&A(인수합병), 자문, IB(투자은행) 등 다양한 투자 분야에서 활용될 수 있는 투자 인텔리전스 플랫폼이다.

홉피아는 인력 중심의 기존 실사 방식을 넘어 AI 에이전트가 스스로 숨겨진 리스크와 누락된 이슈를 식별하는 능동형 시스템을 갖췄다. 일반적으로 전통적인 투자 실사는 미리 정해진 체크리스트에 의존하는 경우가 많아 대용량 데이터룸의 문서를 전수 분석하기 어렵다는 한계가 있었다. 특히 체크리스트에 없는 리스크나 문서 간 모순, 불일치, 논리적 비약 등을 발견하는 데 어려움이 따랐다.

이 플랫폼은 데이터룸 전체를 자율적으로 분석하는 AI 에이전트를 통해 체크리스트 기반 검토는 물론, 인간이 찾아내기 어려운 미세한 이슈까지 자동으로 잡아낸다. 실제 베타 기간 사용자들은 홉피아의 분석 결과를 통해 실사 과정의 효율성을 대폭 끌어올릴 수 있었다고 평가했다.

또한 홉피아는 기업과 투자 조직의 내부 원칙 및 플레이북에 맞춰 자동으로 최적화되는 15종 이상의 도메인 특화 AI 에이전트를 제공한다. 이를 통해 각 투자 조직마다 상이한 실사 기준과 검토 방식에 맞춘 정밀 분석이 가능하다.

이 외에도 ▲성장성 분석 ▲수익 품질 분석 ▲실사 질문서 검 ▲투자 지침서 ▲인수자 분석 에이전트 등을 통해 딜 초기 스크리닝 단계부터 실사, 투자 이후 모니터링까지 투자의 전체 라이프사이클을 지원한다. 이를 활용하면 투자팀은 소모적인 데이터룸 검토 업무에서 벗어나 보다 전략적인 판단과 의사결정에 집중할 수 있게 된다.

Advertisement

AD

문창훈 파워테스크 대표는 "실사는 투자 대상에서 숨겨진 리스크를 발견하는 과정"이라며 "인간 전문가의 판단을 강화하는 협력형 AI 에이전트를 통해 투자 인텔리전스를 위한 새로운 인프라를 구축하고 있다"고 말했다. 홉피아에 대한 상세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>