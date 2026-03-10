고유가 직격탄 맞은 글로벌 항공업계…부도위험·운임↑

중동전쟁으로 국제 유가가 요동치자 미국 항공사들의 부도 위험 지표가 상승하고, 아시아 항공사들이 운임을 올리는 등 전 세계 항공업계가 고전을 면치 못하고 있다.

블룸버그 데이터에 따르면 9일(현지시간) 유나이티드·사우스웨스트·제트블루 항공의 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 지난해 11월 이후 최고치를 기록했다. 델타항공의 CDS는 지난해 6월 이후 가장 높은 수준으로 올랐다.

CDS는 채권 부도 시 손실을 보상해 주는 일종의 보험으로, 이 수치가 올랐다는 것은 시장이 해당 기업의 파산 위험을 그만큼 높게 보고 있다는 뜻이다.

뉴욕 지역 항공유 가격은 지난주 갤런당 3.89달러(약 5713원)까지 치솟았다. 지난해 2달러 선을 유지했던 것과 비교하면 두 배 가까운 수치다.

자산운용사 베어링스(Barings)의 채드 캠벨 전무이사는 "연료비는 항공사 비용의 약 3분의 1을 차지한다"며 "소비자들이 가격 인상을 언제까지 감당할 수 있을지, 임계점(Tipping Point)이 멀지 않았다"고 경고했다.

신용 분석업체 크레디트사이츠(Credit Sights)는 현재 항공유 가격이 유지될 경우, 올해 아메리칸항공의 상각전영업이익(EBITDA)은 기존 전망치보다 46% 감소하고, 델타항공은 7% 줄어들 것으로 전망했다.

아시아 항공사들도 유가 변동성에 대비해 비상 계획을 세우고 있다. 블룸버그통신은 인도 항공사들이 장거리 노선 운임을 15% 인상하고 추가 인상을 검토하고 있다고 보도했다. 베트남 국영 매체는 수입 항공유 의존도가 높아 베트남 항공권 가격이 최대 70%까지 오를 수 있다고 경고했다.

블룸버그통신 보도에 따르면 동남아시아의 일부 저비용항공사들은 항공유를 확보하지 못하거나 가격을 감당할 수 없을 경우를 대비해 운행 중단까지 검토하기 시작했다.

유가 변동성이 통제 불능 수준에 이르자 기업 경영 지표도 마비됐다. 에어뉴질랜드는 2주 전 발표했던 실적 전망치를 10일 전격 취소했다. 항공사 측은 "전례 없는 변동성으로 기존의 항공유 가격 가정이 유효하지 않다"며 "연료 시장과 운영 환경이 안정될 때까지 올해 회계연도 실적 전망 발표를 중단한다"고 밝혔다.

마이클 리넨버그 도이치뱅크 애널리스트는 "이번 전쟁으로 전 세계 수천대의 항공기가 멈출 수 있으며, 경영 기반이 약한 항공사부터 운영을 중단하게 될 것"이라고 진단했다. 준 고 스파르타 코모디티 수석 분석가는 "어디서나 '패닉 버튼'이 눌린 상황"이라며 "저가에 항공권을 미리 판매한 항공사들이 현재의 고유가 직격탄을 맞고 있다"고 했다.

심성아 기자



