중동전쟁으로 국제 유가가 요동치자 미국 항공사들의 부도 위험 지표가 상승하고, 아시아 항공사들이 운임을 올리는 등 전 세계 항공업계가 고전을 면치 못하고 있다.

고유가 직격탄 맞은 글로벌 항공업계…부도위험·운임↑
블룸버그 데이터에 따르면 9일(현지시간) 유나이티드·사우스웨스트·제트블루 항공의 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 지난해 11월 이후 최고치를 기록했다. 델타항공의 CDS는 지난해 6월 이후 가장 높은 수준으로 올랐다.


CDS는 채권 부도 시 손실을 보상해 주는 일종의 보험으로, 이 수치가 올랐다는 것은 시장이 해당 기업의 파산 위험을 그만큼 높게 보고 있다는 뜻이다.

뉴욕 지역 항공유 가격은 지난주 갤런당 3.89달러(약 5713원)까지 치솟았다. 지난해 2달러 선을 유지했던 것과 비교하면 두 배 가까운 수치다.


자산운용사 베어링스(Barings)의 채드 캠벨 전무이사는 "연료비는 항공사 비용의 약 3분의 1을 차지한다"며 "소비자들이 가격 인상을 언제까지 감당할 수 있을지, 임계점(Tipping Point)이 멀지 않았다"고 경고했다.

신용 분석업체 크레디트사이츠(Credit Sights)는 현재 항공유 가격이 유지될 경우, 올해 아메리칸항공의 상각전영업이익(EBITDA)은 기존 전망치보다 46% 감소하고, 델타항공은 7% 줄어들 것으로 전망했다.


아시아 항공사들도 유가 변동성에 대비해 비상 계획을 세우고 있다. 블룸버그통신은 인도 항공사들이 장거리 노선 운임을 15% 인상하고 추가 인상을 검토하고 있다고 보도했다. 베트남 국영 매체는 수입 항공유 의존도가 높아 베트남 항공권 가격이 최대 70%까지 오를 수 있다고 경고했다.


블룸버그통신 보도에 따르면 동남아시아의 일부 저비용항공사들은 항공유를 확보하지 못하거나 가격을 감당할 수 없을 경우를 대비해 운행 중단까지 검토하기 시작했다.


유가 변동성이 통제 불능 수준에 이르자 기업 경영 지표도 마비됐다. 에어뉴질랜드는 2주 전 발표했던 실적 전망치를 10일 전격 취소했다. 항공사 측은 "전례 없는 변동성으로 기존의 항공유 가격 가정이 유효하지 않다"며 "연료 시장과 운영 환경이 안정될 때까지 올해 회계연도 실적 전망 발표를 중단한다"고 밝혔다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

한국 300원 오를 때 일본은 30원 올랐다…전쟁에도 버틴 기름값의 비밀 [르포] 한국 300원 오를 때 일본은 30원 올랐다…전쟁에도...
마이클 리넨버그 도이치뱅크 애널리스트는 "이번 전쟁으로 전 세계 수천대의 항공기가 멈출 수 있으며, 경영 기반이 약한 항공사부터 운영을 중단하게 될 것"이라고 진단했다. 준 고 스파르타 코모디티 수석 분석가는 "어디서나 '패닉 버튼'이 눌린 상황"이라며 "저가에 항공권을 미리 판매한 항공사들이 현재의 고유가 직격탄을 맞고 있다"고 했다.


심성아 기자 heart@asiae.co.kr
