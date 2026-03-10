차세대 6G 통신이 데이터 연결을 넘어 주변 환경을 정밀하게 인식하는 '센싱' 기능까지 통합하는 방향으로 진화하고 있다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 6G 시대 초정밀 서비스 구현을 위해 통신과 센싱을 하나의 시스템으로 결합한 '통신보조 초정밀·초절전 센싱 시스템(CUPPS)' 원천기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

ETRI 연구진이 통신 플랫폼과 센싱(태그) 플랫폼을 개발했다. 한국전자통신연구원 AD 원본보기 아이콘

6G 환경에서는 고주파수 대역으로 넓은 대역폭을 확보할 수 있어 통신 속도와 센싱 정확도를 동시에 향상할 수 있다. 같은 이유로 최근에는 통신과 센싱 기능을 별도로 운영하는 기존의 방식에서 벗어나 하나의 캐리어에서 두 기능을 동시 수행하는 통합 구조가 부각된다.

CUPPS는 이러한 6G 통합 구조 안에서 통신과 센싱의 기능적 역할을 효율적으로 분리한 것이 특징이다. 통신은 연결을 유지하고 센싱 시점을 제어하는 역할을 담당하고 실제 위치를 감지하는 센싱 기능은 단말에 탑재되는 초저전력 태그가 수행하도록 설계한 방식이다.

이는 하나의 시스템 안에서 통신과 센싱이 동작하되 각각의 기능적 역할을 분리함으로써 주파수 이용 효율성과 센싱 정밀도를 동시 확보할 수 있게 한다.

예컨대 현재 5G 기반의 센싱 기술은 단말이 신호를 수신하고 처리한 후 다시 송신하는 왕복 방식(Round Trip Time)을 사용한다. 이 방식은 기지국과 단말의 송수신 처리 과정에서 지연이 발생하고 전력 소모가 증가하는 한계를 보인다. 또 기지국과 단말 모두 하드웨어 성능에 따라 센싱 정확도가 달라지는 한계가 있다.

이와 달리 CUPPS는 기지국이 여러 개의 안테나를 이용해 전파 신호를 특정 방향으로 집중시키는 빔포밍(Beamforming) 기반 통신으로 단말을 제어하고 센싱 수행 시점을 정밀하게 조율한다. 이때 단말은 지정된 시점에만 초저전력 태그를 작동시켜 센싱을 수행한다. 이를 통해 불필요한 상시 동작을 제거해 센싱 구간에서의 단말 전력 부담을 구조적으로 낮출 수 있다는 게 ETRI의 설명이다.

초절전 설계 기반 센싱 태그에는 다중경로를 없애기 위해 입사된 전파를 송신기 방향으로 되돌려 보내는 재귀반사 배열(Van-Atta Array) 수동형 안테나가 적용됐다. 또 단말마다 서로 다른 주파수로 신호를 변조하되 전력 소모를 획기적으로 줄이도록 믹스(mixer)없이 구현된 디지털 변조 방식(QFSK) 기반의 후방산란(Backscatter) 기술이 적용됐다.

이는 주파수를 변경하는 데 필요했던 믹스 부품을 사용하지 않고도 주파수를 조절할 수 있도록 설계함으로써 초저전력 태그 구현을 가능하게 한다.

CUPPS 기술이 상용화되면 택배 드론은 복잡한 도심 환경에서도 장애물을 정밀하게 인식해 안전하고 스마트한 비행을 할 수 있게 된다. 또 공장 내 자율주행 로봇과 작업자는 충돌 없이 협업하는 게 가능해지고 위성항법시스템(GPS)이 닿지 않는 실내 공간에서도 초정밀 위치 기반 서비스 구현이 가능할 것으로 ETRI는 기대한다.

장갑석 ETRI 6G무선방식연구실 기술총괄은 "이번 기술은 통신망이 단순 데이터 전달 기능을 넘어 주변 환경을 정밀하게 인식하는 기능을 초저전력 방식으로 구현한 세계 최초 사례"라며 "드론, XR, 로봇 등 다양한 6G 핵심 서비스의 안전성과 몰입도를 높여 일상 생활 방식을 혁신하는 기반이 될 것"이라고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



