'유주' 방문… 기술·사업화 현황 공유



항만·연안 인프라 연계 협력 방안 논의

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 지난 9일 유주에서 '2026년 제2차 현장기반 정례 부서장 회의'를 열고 해양 분야 연구개발(R&D) 협력 방안을 논의했다.

BISTEP은 올해부터 기업 현장의 목소리를 청취하고 국가 R＆D 유치 지원과 현장 수요를 긴밀히 연계하기 위해 월 1회 이상 간부회의를 지역 R＆D 현장에서 개최하는 운영 방침을 마련했다. 이번 회의는 2025년 부산지역 연구개발 우수성과 '산업진흥' 부문에 선정된 유주를 방문해 진행됐다.

부산과학기술고등교육진흥원이 ㈜유주에서 '2026년 제2차 현장기반 정례 부서장 회의'를 열고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서는 부서별 업무 추진 실적과 향후 계획을 점검하고, 지역 현장 기반의 R＆D 유치 지원 과제와 실행 일정 등을 공유했다. 이어 유주는 타이셀 방파제와 월파 방지 방파 호안 등 해양 구조물 관련 다수의 특허와 건설 신기술을 소개하며 기술 적용 분야와 사업화 추진 현황을 설명했다.

참석자들은 실증, 기술 고도화, 표준화 등 R＆D 관점에서 공공 지원이 접목될 수 있는 지점을 논의했다. 특히 유주의 기술이 항만과 연안 인프라 등 해양산업 기반과 연계될 가능성에 주목하며 지역 해양 분야 현안과 기업 기술을 연결하는 협력 모델을 모색했다.

AD

김영부 BISTEP 원장은 "현장기반 정례 회의는 서류 중심의 논의에서 벗어나 기업 현장에서 기술과 고민을 직접 듣는 소중한 기회"라며 "앞으로도 지역 기업과 연구 현장의 목소리를 폭넓게 담고 협력의 접점을 찾기 위해 지속적으로 현장을 찾아가겠다"고 말했다.

Advertisement

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>