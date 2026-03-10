폐원 어린이집 공간 활용 3번째 사례



"친환경 체험·키즈마켓·도시락 배달"

부산시가 '우리동네 사회가치경영(ESG) 센터' 북구점을 오픈한다.

10일 오후 3시 덕천종합사회복지관에서 열리는 행사에 박형준 부산시장을 비롯해 오태원 북구청장, 김효정 부산시의원, 한국노인인력개발원 김수영 원장, 원불교 동래지구 관계자, BNK부산은행 구포지점장, 롯데케미칼 관계자 등 유관기관 인사들이 참석할 예정이다.

개소식은 내빈 인사말과 경과보고 사업 설명, 테이프 커팅, 기념촬영, 시설 순회 순으로 진행된다.

이번에 문을 여는 북구점은 폐원한 어린이집 공간을 활용한 '우리동네 사회가치경영(ESG) 센터' 3번째 사례다. 시는 덕천원광어린이집을 리모델링해 8호점을 조성했다. 올해 개소를 목표로 추진 중인 동구 2호점과 남구점도 폐원 어린이집을 활용해 조성할 계획이다.

북구점에서는 지역 어린이와 주민을 위한 친환경 체험 프로그램과 유아동용품 전문 키즈마켓, 취약계층 도시락 배달사업 등 다양한 연계 사업을 추진한다.

폐플라스틱과 커피박을 활용한 자원순환 체험, 폐플라스틱과 커피박으로 열쇠고리 만들기, 장난감 분해 체험 등 환경 교육 프로그램도 운영한다.

또 장난감과 의류, 신발, 육아용품 등을 기부하거나 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 유아동용품 키즈마켓을 운영해 생활 속 ESG 실천 확산을 지원한다.

북구 지역 독거노인과 다문화 가정, 한부모 가정 등 350가구를 대상으로 도시락 제조·배달 사업을 추진해 취약계층 영양 지원과 안부 확인 등 지역 돌봄 기능도 강화할 계획이다.

시는 연말까지 북구점을 인공지능(AI)을 활용한 에이지테크(Age-Tech) 거점 공간으로 조성할 방침이다. 이를 위해 부산정보산업진흥원과 협력해 시니어 금융서비스와 재활 로봇, 급식 섭취 및 영양 분석 서비스, 치매 예방 기기, 스마트팜 등 다양한 에이지테크 서비스를 도입할 계획이다.

또 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도 대상 기업과 협력해 올해 안에 '우리동네 사회가치경영(ESG) 센터'를 16호점까지 확대할 계획이다.

박형준 시장은 "'우리동네 ESG 센터'는 일자리와 환경, 공동체가 한 공간에서 결합하는 새로운 모델"이라며 "시민이 가까운 이웃과 만나 공동체 속에서 행복을 찾는 15분 도시 정책의 핵심 거점이 되도록 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

우리동네 ESG센터 북구점.

영남취재본부 김용우 기자



