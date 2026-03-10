연세의대, 국민 326만여 명 흡연 습관과 척추 디스크 발생 상관관계 관찰

전자담배로 흡연 방식을 바꾸더라도 척추 디스크 질환 위험은 비흡연자보다 여전히 높은 것으로 나타났다.

왼쪽부터 권지원 강남세브란스병원 정형외과 교수, 신재원 세브란스병원 정형외과 교수. 연세의대 AD 원본보기 아이콘

권지원 강남세브란스병원 정형외과 교수와 신재원 세브란스병원 정형외과 교수 연구팀은 국민건강보험공단 건강검진 자료를 활용해 성인 326만여 명의 흡연 습관과 척추 디스크 발생 위험을 분석한 결과 이같이 확인됐다고 10일 밝혔다. 연구 결과는 미국척추학회 학술지 '스파인 저널' 최신호에 최근 게재됐다.

연구팀은 2019년 국가건강검진을 받은 20세 이상 약 560만 명 가운데 분석 조건을 충족한 326만5000여 명을 대상으로 약 3.5년간 척추 디스크 발생 여부를 추적했다. 대상자는 비흡연자, 연소형 담배 흡연자, 궐련형 전자담배 사용자, 액상형 전자담배 사용자 등으로 구분했다.

분석 결과 모든 흡연군에서 척추 디스크 질환 위험이 비흡연자보다 높았다. 비흡연자를 기준으로 한 위험비는 연소형 담배 1.174, 액상형 전자담배 1.153, 궐련형 전자담배 1.132로 나타났다. 액상형과 궐련형 전자담배를 함께 사용하는 경우 위험비는 1.174로 가장 높았다.

연소형 담배에서 궐련형 전자담배로 전환한 경우 디스크 질환 위험은 기존 흡연자보다 약 11% 낮았지만 여전히 비흡연자보다 높은 수준이었다. 위험비는 1.092로 나타났다.

반면 연소형 담배에서 액상형 전자담배로 전환한 경우 디스크 질환 위험은 지속적인 일반 담배 흡연자와 유사했다. 비흡연자와 비교하면 위험비는 1.339로 나타났다.

특히 액상형 전자담배는 사용 빈도가 높을수록 위험이 증가하는 경향을 보였다. 매일 사용하는 경우 비흡연자 대비 디스크 질환 위험이 약 42% 높은 것으로 분석됐다.

연구팀은 척추 디스크 환자를 국제질병분류 기준(M50 등)에 따라 외래 진료 2회 이상 또는 입원 기록이 있는 경우로 정의해 분석했다.

권 교수는 "전자담배가 연소형 담배보다 덜 해로운 대안이라는 인식이 있지만 척추 질환 위험 측면에서는 여전히 영향을 미칠 수 있음을 보여주는 결과"라며 "전자담배가 근골격계에 미치는 장기적 영향에 대한 추가 연구가 필요하다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



