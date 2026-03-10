전거래일 대비 24.7원 내려

G7 재무장관 비축유 방출 발표

시장선 "아직 낙관 일러"

원·달러 환율이 1470원 선으로 내려왔다. 주요 7개국(G7)의 전략 비축유 방출 발표 이후 국제 유가가 80달러 선으로 하락하면서 원·달러 환율에도 영향을 미친 것으로 보인다.

10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 24.7원 하락한 1470.8원에 개장했다. 이란사태 이후 원·달러 환율은 유가와 연동되는 흐름을 보이고 있다. 유가가 오르면서 스태그플레이션 우려가 확산되고, 원화에 대한 위험회피 심리가 가중되기 때문이다.

전날 카타르 원유 수출 감소와 생산 중단 가능성까지 거론되자 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 110달러까지 치솟으며 원·달러 환율도 2009년 3월12일(1496.5원) 이후 가장 높은 수준인 1495.5원에 거래를 마쳤다.

다만 간밤 G7 재무장관들은 공동성명을 내고 유가 급등에 대응해 전략 비축유를 풀겠다고 밝히면서 브렌트유는 이날 종가 대비 4.61% 하락한 배럴당 88.42달러에, WTI는 종가 대비 6.56% 하락한 배럴당 84.94달러에 각각 거래됐다.

Advertisement

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 미 CBS뉴스와의 전화인터뷰에서 "전쟁은 마무리 수순", "호르무즈 해협 장악도 생각하고 있다"다고 발언한 것도 영향을 준 것으로 보인다. 전쟁 장기화 우려 감소에 따른 위험 자산에 대한 시장 선호도 증가하면서다.

다만 시장에서는 낙관하기에는 이르다는 평가가 나온다. 민경원 우리은행 이코노미스트는 "트럼프 대통령의 향후 발언, 이란의 종전 발표 여부에 따라 좌지우지될 것"이라며 "상방 리스크와 하방 리스크 모두 열려 있는 상태"라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 임박 발언에 유가가 안정되며 코스피 지수도 장 초반 급반등에 매수 사이드카가 발동된 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 24.7원 내린 1470.8원에 거래를 시작했다. 2026.3.10 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>