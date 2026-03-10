용인시, ‘2040 미래도시 발전 전략’ 청사진 완성

5개 미래상 21개 부문별 전략 57개 사업 추진

“1000조 반도체 낙수효과, 시민 행복으로”

글로벌 반도체 거점 넘어 ‘명품 정주도시’로

이상일 시장 "2040년 용인, 행복한 혁신도시로”

경기 용인특례시가 15년 뒤의 미래상과 구체적인 실행 방안을 담은 '용인비전 2040 미래도시 발전 전략'의 밑그림을 완성했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 '글로벌 반도체 중심도시'를 넘어 시민의 일상이 행복한 '혁신도시'로 거듭나겠다는 포부다.

이상일 용인특례시장이 지난 9일 시청 영상회의실에서 ‘용인비전 2040 미래도시 발전 전략 연구’ 최종보고회를 개최하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 지난 9일 시청 영상회의실에서 이상일 용인특례시장과 관계자들이 참석한 가운데 '용인비전 2040 미래도시 발전 전략 연구' 최종보고회를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 연구는 지난 2025년 3월부터 용인시정연구원과 함께 추진해온 프로젝트로, 시민 5000명의 설문조사와 '100인의 시민참여단'의 목소리를 반영해 객관성과 전문성을 높였다.

시는 '용인비전 2040 미래도시 발전 전략 연구'를 통해 ▲도시·교통 ▲산업·경제 ▲문화·관광 ▲환경·안전 ▲행정·복지·교육 등 5개 분야, 21개 부문별 전략, 57개 사업을 도출했다.

용인은 삼성전자와 SK하이닉스가 합쳐 1000조원을 투자하는 초대형 반도체 프로젝트가 진행되면서 첨단기업도시로 급부상하고 있다.

앵커기업 뿐만 아니라 램리서치코리아, 도쿄일렉트론코리아, ASML코리아 등 반도체 소·부·장 기업이 용인에 자리를 잡고 있다.

이에 시는 글로벌 반도체 프로젝트에 맞춰 정주환경을 조성하고, 반도체 전략 기업 R&D 인프라를 지원할 방침이다. 이와 함께 교육, 문화 등 생활 인프라 확충도 본격화한다.

용인시는 그간 연구의 전문성과 객관성을 높이기 위해 총 5차례 전문가 포럼을 열었으며, 시민 중심의 비전 수립을 위해 용인시민 5000명을 대상으로 설문조사를 했다.

또한 '100인의 시민참여단'을 운영해 시민의 목소리를 연구 결과에 반영했다.

시는 최종보고회를 바탕으로 분야별 핵심사업을 정하고, 구체적인 실행 로드맵을 수립할 계획이다.

이상일 시장은 "2040년 용인은 명실상부한 글로벌 반도체 중심도시이자 시민의 일상이 행복한 혁신도시가 될 것"이라며 "최종보고회에서 나온 비전이 구호에 그치지 않고 시민이 체감할 수 있는 현실이 되도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

이어 이 시장은 "주요 사업은 로드맵을 수립하는 과정에서 실현 가능성과 현실적인 여건을 고려해 구체화할 필요가 있다"며 "시민과 현장의 목소리, 용인의 현황 등을 꼼꼼하게 살펴 용인의 미래를 위한 중장기 발전 전략을 수립하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "반도체 프로젝트가 차질 없이 추진되면 2029년부터 법인지방소득세 등 세수가 대폭 늘어나 용인의 재정이 좋아질 것으로 전망한다"며 "재정이 좋아지면 용인의 미래를 위한 교통, 문화, 관광, 복지, 교육 등 다양한 분야에 과감하게 투자할 수 있을 것"이라고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



