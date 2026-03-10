개인정보 입력 뒤 QR코드 결제 요구

정부 "공식 사이트는 무료"…삭제 협조 요청

중국 인터넷에 한국 정부를 사칭한 '전자입국신고' 사이트가 등장해 이용자 주의가 요구된다. 해당 사이트들은 입국 신고를 대신해준다며 수수료 결제를 유도했지만 실제 정부 서비스와는 무관한 것으로 확인됐다.

노재헌 주중대사는 9일 베이징 주중 한국대사관에서 열린 정례브리핑에서 최근 중국 주요 포털사이트 바이두에 대한민국 전자입국신고 서비스를 제공하는 것처럼 꾸민 불법 사이트 2개가 개설된 사실을 확인했다고 밝혔다.

노 대사는 "중국 인터넷정보판공실과 공안부 국가이민관리국, 외교부 등에 관련 사이트 삭제와 수사 등 필요한 조치가 이뤄지도록 협조를 요청하는 공문을 발송했다"고 말했다.

대사관에 따르면 해당 사이트는 지난 4일 중국 국민의 민원이 접수되면서 존재가 확인됐다. 현재까지 완전히 폐쇄되지 않아 여전히 접속이 가능한 상태다.

이들 사이트는 중국어와 영어 서비스를 제공하며 '한국 전자입국 카드 신청'이라고 적힌 배너를 클릭하면 성명과 생년월일, 국적, 직업, 성별 등 개인정보 입력을 요구한다. 정보를 입력하면 수수료 결제를 위한 큐알코드가 나타나며 입국 신고를 명목으로 일반 신청 232위안(약 5만원), 급속 신청 510위안(약 11만원)의 비용을 결제하도록 유도하고 있다.

그러나 우리나라 전자입국신고는 영어·중국어·일본어 등 6개의 언어 서비스를 제공하며 정부 공식 홈페이지에서 무료로 이용할 수 있다.

문제가 된 사이트는 화면 하단에 '한국 정부 또는 주중 한국대사관과 관계가 없다'는 문구를 작은 글씨로 표시했지만 태극기 이미지가 첨부된 메인화면과 '대한민국 전자입국', '한국여행 지원' 등의 표현을 사용해 공식 사이트로 오인하기 쉽게 만들어진 것으로 나타났다.

노 대사는 "한국 비자 신청이 증가하는 등 한국 방문에 대한 관심이 높아지는 상황에서 이런 불법 사이트가 생긴 것"이라며 "대사관 홈페이지와 위챗 등을 통해 안내해 유의를 당부했다"고 설명했다.

대사관 관계자도 "해당 사이트는 우리 정부와 전혀 무관한 상업적 사이트로 중국 도메인을 사용하고 있다"며 "관련 포털과도 연락하며 최대한 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

