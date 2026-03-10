하이브와 정규 5집 ARIRANG 발매 기념

20일부터 내달 12일까지 본점서 진행

광화문 공연 하루 앞서 상품·콘텐츠 전시

수요 고려 사전 예약제 운영

신세계백화점은 방탄소년단(BTS) 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑) 발매를 기념한 팝업스토어를 선보인다고 10일 밝혔다.

신세계백화점과 하이브(HYBE)가 함께 준비한 이번 팝업은 방탄소년단이 약 3년 9개월 만에 선보이는 신보 발매를 기념해 마련됐다. 관련 팝업을 진행하는 국내 유통사는 신세계백화점이 유일하다.

행사는 오는 20일부터 다음 달 12일까지 신세계백화점 본점 더 헤리티지 4층의 '헤리티지 뮤지엄'에서 열린다. 21일 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 특별 공연에 앞서 BTS 관련 상품과 콘텐츠를 하루 먼저 만날 수 있다. 약 413㎡(약 125평) 규모의 전시 공간을 활용해 BTS 신보와 다양한 상품을 함께 만나볼 수 있도록 구성했다. 최근 출시된 공식 응원봉도 팝업 현장에서 만나볼 수 있다. 방문 수요를 고려해 사전 예약제로 운영한다.

신세계 본점은 서울 도심의 새로운 랜드마크로 자리 잡은 '신세계 스퀘어'를 중심으로 국내외 관광객이 찾는 관광 명소로 자리매김했다. 실제 지난해 신세계백화점의 외국인 매출은 6500억원으로 연간 최대치를 기록했고, 올해 1월에도 900억원 이상으로 월간 기준 최고 기록을 경신했다.

신세계백화점 관계자는 "방탄소년단의 '완전체 컴백'이라는 글로벌 이벤트에 맞춰 전 세계 음악 팬들이 함께 즐길 수 있는 특별한 팝업을 준비했다"며 "앞으로도 쇼핑을 넘어 문화와 경험이 결합된 글로벌 명소로 만들어 갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자



