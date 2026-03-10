환자안전사고 분석 및 예방 대책 수립 등 맞춤형 컨설팅 제공

의료기관평가인증원은 의료기관의 환자안전사고 대응 역량 강화를 위해 '2026년 환자안전 현장지원 활성화' 사업을 3월부터 시행한다고 10일 밝혔다.

이 사업은 환자안전사고 분석과 예방 대책 수립을 지원하는 현장 컨설팅 프로그램이다. 인증원은 지난해 사업 운영 과정에서 도출된 개선 사항을 반영해 표준 프로그램을 마련하고 경영진 참여를 확대하는 방식으로 운영 체계를 보완했다.

선정된 의료기관에는 환자안전 전문가 등으로 구성된 현장지원팀이 직접 방문해 맞춤형 컨설팅을 제공한다.

지원 내용은 리더십 인터뷰와 교육, 근본원인분석(RCA) 방법 교육 등 필수 항목과 함께 진행 중인 RCA 또는 고장형태영향분석(FMEA), 위험관리, 지표관리, 사업계획 수립 등 선택 항목 가운데 하나로 구성된다.

현장지원 종료 후에는 사고 분석 결과와 개선 활동을 정리한 결과보고서가 제공된다. 후속 지원을 신청한 기관에는 추가 컨설팅도 진행된다.

사업 수행은 환자안전사고 분석 경험과 전문 인력을 보유한 지역환자안전센터가 맡는다. 인증원은 지난해 사업 운영 경험을 바탕으로 의료기관에 대한 실질적 지원이 이뤄질 것으로 기대하고 있다.

서주현 중앙환자안전센터장은 "환자안전 기반이 상대적으로 취약한 의료기관의 자체 대응 역량을 강화하는 데 도움이 되도록 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다. 사업 관련 세부 내용은 환자안전 보고학습시스템(KOPS) 누리집에서 확인할 수 있다.

