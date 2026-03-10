이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 10일 상생기업 간담회에 참석해 대·중소기업 간 상생협력 우수 사례를 듣는다.

청와대는 이날 오후 이 대통령이 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에 참석할 예정이라고 밝혔다. 간담회는 상생협력 우수 실천 기업을 격려하고 모범 사례를 확산하기 위해 마련됐다. 회의는 '상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다'를 주제로 진행된다.

간담회에는 삼성전자, 한화오션, 현대자동차, LG전자, 네이버 등 대기업과 협력 중소기업이 참석한다. 이들 대·중소기업은 한팀으로 조를 이뤄 상생협력 사례를 공동 발표할 계획이다. 김희철 한화오션 대표는 대원산업과 함께 조선업계 최초의 원하청 근로자 성과급 동일 지급률 적용 사례를 공유하고, 박승희 삼성전자 사장은 홍성산업 대표와 '상생형 스마트 공장' 구축 사례를 발표한다.

아울러 중소벤처기업부는 '대·중소기업 상생 생태계 확산 전략'의 보고가 이뤄진다. 보고와 발표가 모두 끝나면 참석자들 간 자유토론도 진행된다.

한편 이날은 '노란봉투법'으로 불리는 노동조합법 2·3조 개정안이 시행되는 첫날이다. 개정안은 하도급 노조가 원청 기업과 교섭할 수 있도록 사용자 범위를 확대하고, 노조의 쟁의행위에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용을 담고 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



