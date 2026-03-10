엠젠솔루션 "상장관리 기준 강화 영향 없어…AI 화재 대응 사업 성장 집중"

엠젠솔루션 엠젠솔루션 close 증권정보 032790 KOSDAQ 현재가 611 전일대비 36 등락률 -5.56% 거래량 81,767 전일가 647 2026.03.10 09:40 기준 관련기사 엠젠솔루션, '수소제조 쇼케이스' 제작 착수…그린수소 실증 기반 확대 엠젠솔루션, 에스씨엘에너지와 수소사업 협력 본격화…글로벌 그린수소 시장 경쟁력 강화 엠젠솔루션, AI 화재 탐지·진압 시스템 '정부 혁신제품 시범구매사업' 선정 전 종목 시세 보기 은 10일 금융당국의 상장관리 기준 강화 정책과 관련해 자사가 주요 상장 유지 요건에 해당하지 않는다며 안정적인 경영 체제를 유지하고 있다고 밝혔다.

회사 측은 상장관리 기준 강화와 관련해 일부 주주들 사이에서 우려가 제기되고 있지만, 이미 예고됐던 관련 기준을 면밀히 검토한 결과 자사는 해당 사항이 없다는 입장이다.

우선 시가총액 요건과 관련해 엠젠솔루션의 최근 시가총액은 향후 상향될 기준을 웃도는 수준을 유지하고 있으며, 거래소가 요구하는 상장 유지 기준 역시 충족하고 있다고 설명했다.

또한 그동안 공시 및 경영 관리 측면에서 투명한 운영을 이어왔으며 최근 공시 위반에 따른 제재 이력도 없어 상장관리 기준과 관련된 주요 요건에 해당하지 않는다고 강조했다. 재무 구조와 경영 관리 측면에서도 안정적인 상태를 유지하고 있다는 설명이다.

엠젠솔루션은 현재 인공지능(AI) 기반 자율주행 화재 대응 로봇 사업을 중심으로 기술 상용화를 추진하고 있다. 정부의 재난 안전 정책과 스마트 소방 정책 확대 흐름과 맞물려 향후 성장 가능성도 높을 것으로 기대하고 있다. 특히 다중 센서를 활용한 화재 감지 기술과 자율 이동 기능을 결합한 차세대 화재 대응 시스템을 개발하며 국내외 시장 확대를 추진 중이다.

이와 함께 회사는 주식 유통 구조 개선을 포함한 자본 정책 전반을 다각도로 검토하며 기업가치 제고 방안을 모색하고 있다고 밝혔다. 관련 사항은 향후 적법한 절차를 거쳐 확정될 예정이다.

엠젠솔루션 관계자는 "주주들이 우려하는 상황이 발생하지 않도록 안정적인 경영과 투명한 재무 운영을 지속하고 있다"며 "AI 화재 대응 기술을 중심으로 사업 경쟁력을 강화하고 실적 성장 기반을 구축해 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.

