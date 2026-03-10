[포토] 광주 서구, 주유비 최대 12% 체감 할인 제공
국제 유가 상승으로 기름값 부담이 커지는 가운데 광주 서구 주유소에서 운영 중인 '온누리 페이백 이벤트'가 시민들의 관심을 모으고 있다. 서구는 관내 골목형상점가 주유소에서 디지털 온누리상품권으로 결제할 경우 7% 선할인에 5% 페이백 혜택이 추가 적용돼 최대 12%의 체감 할인을 받을 수 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

