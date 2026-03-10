[포토] 광주 서구, 주유비 최대 12% 체감 할인 제공
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
AD
국제 유가 상승으로 기름값 부담이 커지는 가운데 광주 서구 주유소에서 운영 중인 '온누리 페이백 이벤트'가 시민들의 관심을 모으고 있다. 서구는 관내 골목형상점가 주유소에서 디지털 온누리상품권으로 결제할 경우 7% 선할인에 5% 페이백 혜택이 추가 적용돼 최대 12%의 체감 할인을 받을 수 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스한국 300원 오를 때 일본은 30원 올랐다…전쟁에도...
AD
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement