[포토] 광주 서구, 주유비 최대 12% 체감 할인 제공

국제 유가 상승으로 기름값 부담이 커지는 가운데 광주 서구 주유소에서 운영 중인 '온누리 페이백 이벤트'가 시민들의 관심을 모으고 있다. 서구는 관내 골목형상점가 주유소에서 디지털 온누리상품권으로 결제할 경우 7% 선할인에 5% 페이백 혜택이 추가 적용돼 최대 12%의 체감 할인을 받을 수 있다.

