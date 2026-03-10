신제품 론칭 이벤트…1등 아이패드 프로

롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 113,800 전일대비 3,500 등락률 +3.17% 거래량 3,002 전일가 110,300 2026.03.10 09:40 기준 관련기사 롯데웰푸드, 신동빈 회장 사내이사 재선임…자사주 10만주 소각 [오늘의신상]카페인·설탕 뺐다…롯데웰푸드, '졸음번쩍껌 제로제로' 이재현 CJ회장 410억… '주주환원 시대' 유통기업 오너들 함박웃음 전 종목 시세 보기 가 대표 샌드 브랜드 '롯데샌드'에 파스퇴르 우유를 사용한 '롯샌(롯데샌드) 파스퇴르 순우유맛'을 출시했다고 10일 밝혔다.

롯샌 파스퇴르 순우유맛은 저온살균 공법을 적용한 파스퇴르 우유를 크림과 비스킷에 모두 넣은 것이 특징이다. 롯데웰푸드 관계자는 "이번 롯샌 파스퇴르 순우유맛은 부드러우면서도 달콤한 우유맛 샌드 비스킷으로 커피나 요거트와 함께 먹기 좋은 디저트"라고 설명했다.

롯데웰푸드가 10일 출시한 '롯샌 파스퇴르 순우유맛 패키지'(사진제공=롯데웰푸드) AD 원본보기 아이콘

롯데웰푸드는 이번 신제품 론칭을 기념해 이벤트를 진행한다. 패키지에 삽입된 QR코드를 통해 응모할 수 있는 구매인증 이벤트를 다음 달 30일까지 진행한다. 당첨자 발표는 5월 14일이다. 추첨을 통해 ▲아이패드 프로(1명) ▲애플워치(2명) ▲롯데호텔 라세느 디너 식사권(3명) ▲파스퇴르 밀크바 상품권(50명), ▲롯샌 파스퇴르 순우유맛 기프티콘(100명) 등 경품을 증정한다. 이벤트 관련 상세 내용은 롯데웰푸드 공식 SNS 계정에서 확인할 수 있다.

AD

롯데웰푸드는 파스퇴르 디저트 카페 '파스퇴르 밀크바'에서 롯샌을 활용한 시즌 한정 컬래버 메뉴를 선보인다. 롯샌 파스퇴르 순우유맛을 곁들인 '밀크샌드 쉐이크'와 '샌드베리 요거트' 등 총 2종의 메뉴를 오는 14일부터 다음 달 12일까지 한정 운영한다. 한정 메뉴를 주문하면 롯샌 신제품을 함께 증정하는 선착순 이벤트도 진행할 예정이다.

Advertisement

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>