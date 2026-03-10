[특징주]‘트럼프 종전임박 발언’ 삼성전자·SK하이닉스 동반 강세

도널드 트럼프 미국 대통령의 종전임박 발언이 전해지면서 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,500 전일대비 16,000 등락률 +9.22% 거래량 11,271,002 전일가 173,500 2026.03.10 09:40 기준 관련기사 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 중동발 위기에 국내 증시 출렁…리스크 장기화 시험대? [클릭 e종목]"삼성전자, 하락장에도 견조한 업황…주가매력↑" 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 930,000 전일대비 94,000 등락률 +11.24% 거래량 1,488,980 전일가 836,000 2026.03.10 09:40 기준 관련기사 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 중동발 위기에 국내 증시 출렁…리스크 장기화 시험대? [클릭 e종목]"원익IPS, 삼성·SK 투자 수혜…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 가 강세를 보이고 있다.

10일 오전 9시18분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 8.24%(1만4300원) 오른 18만7800원에, SK하이닉스는 전 거래일 대비 9.81%(8만2000) 오른 91만8000원에 거래되고 있다.

트럼프 대통령은 CBS 뉴스와의 전화 인터뷰에서 "전쟁이 마무리 수순이라고 생각한다"고 말했다고 담당 기자가 엑스(X·옛 트위터)에서 전했다.

호르무즈 해협의 사실상 봉쇄로 인한 생산 차질 우려로 장 중 한때 배럴당 119달러까지 올랐던 국제 유가는 주요국의 공조 대응 논의에 오름폭을 줄였다. G7 재무장관은 이날 의장국 프랑스 주도로 화상회의를 열고 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상황을 논의하고 대응책을 논의했다.

뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 239.25포인트(0.50%) 오른 47740.80에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 55.97포인트(0.83%) 오른 6795.99에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 308.27포인트(1.38%) 오른 22695.95에 마감했다.

