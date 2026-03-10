누적 8회, 국내 기업 최다 기록

탄소중립 플랜 등 성과 인정

삼성전기가 글로벌 지속가능경영 평가기관인 탄소정보공개프로젝트(CDP) 한국위원회가 주최한 'CDP 코리아 어워드'에서 기후변화 부문 최고 등급인 '플래티넘 클럽'에 선정됐다고 10일 밝혔다. 이번 선정으로 삼성전기는 국내 기업 중 최다인 누적 8회 기록을 세웠다.

삼성전기 수원사업장 전경. 삼성전기 AD 원본보기 아이콘

CDP는 전 세계 주요 상장기업의 기후변화 대응 전략과 온실가스 배출량 정보, 감축 노력 등을 매년 투자자와 금융기관에 제공하는 글로벌 비영리 기관이다. CDP의 평가 결과는 다우존스 지속가능경영지수(DJSI), 에프티에스이포굿(FTSE4Good) 지수 등과 함께 세계에서 가장 신뢰도 높은 지속가능경영 평가지표로 인정받고 있다.

삼성전기가 이름을 올린 '플래티넘 클럽'은 CDP 평가에서 5년 연속 최상위 등급을 받은 기업만이 오를 수 있는 '명예의 전당' 지위를 4년 이상 유지해야 선정되는 최상격 등급이다. 올해 평가에서는 삼성전기를 포함한 단 5개 기업만이 플래티넘 클럽에 입성했다.

이번 평가는 글로벌 2만 2100개 기업을 대상으로 에너지 사용량, 온실가스 배출량 산정 및 검증, 감축 목표 등 16개 항목에 걸쳐 진행됐다. 삼성전기는 ▲2050년 탄소중립 플랜의 단계적 이행(부산·필리핀 사업장 재생에너지 구매(PPA) 계약 등) ▲이사회 내 ESG(환경·사회·지배구조) 위원회를 통한 기후변화 이슈 정기 보고 ▲제품 가공·운송·폐기 전 과정의 온실가스 배출량(Scope 3) 산정 및 검증 등에서 높은 점수를 받았다.

삼성전기는 수자원 부문에서도 우수상을 받았다. 국내외 사업장의 용수 저감 및 재이용 시설 확충을 통해 수원시의 한 달 급수량 수준인 약 1100만 톤의 용수를 재이용한 점을 높게 평가받았다.

장덕현 삼성전기 대표이사 사장은 "기후변화 대응과 환경영향 최소화 등 지속가능경영을 위해 최선을 다하고 있다" 며 "지속가능경영 내재화로 신뢰받는 기업이 되겠다"고 밝혔다.

삼성전기는 '더 나은 지구와 생명을 위한 지속가능한 도전'이라는 ESG 미션 아래 ▲지속가능한 지구 환경 조성 ▲긍정적 사회 영향 ▲지역사회 공헌 ▲투명한 의사결정과 소통을 4대 중점 목표로 실천하고 있다.

한편, 삼성전기는 국내 기업 최초로 DJSI 16년 연속 편입, FTSE4Good 지수 15년 연속 편입, 전 사업장 '폐기물 매립 제로' 인증 등 다양한 평가지표에서 우수한 ESG 성과를 인정받고 있다.

