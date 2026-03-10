휴머노이드 로봇 제작사 '덱스메이트'에 투자

'풀스택 RX' 서비스 제공 계획…휴머노이드 사업 가속화

LG CNS( LG씨엔에스 LG씨엔에스 close 증권정보 064400 KOSPI 현재가 63,400 전일대비 1,800 등락률 +2.92% 거래량 176,195 전일가 61,600 2026.03.10 09:48 기준 관련기사 [다가올 K로봇 시대]⑤"제조 강점 한국, AI 중심 로봇 전략 대전환 필요" 손동신 LG CNS 위원 "현장 강점 한국, 로봇 애플리케이션 1위 가능" [다가올 K로봇 시대]④한국의 경쟁력은 ‘데이터’…"축적·활용으로 SW 차별화 가능" 전 종목 시세 보기 )는 국내 기업 최초로 미국 로봇 기업 '덱스메이트'에 전략적 투자를 단행했다고 10일 밝혔다. 이번 투자는 산업현장에 최적화된 휴머노이드 로봇 하드웨어 경쟁력을 강화하기 위해 진행됐는데, LG의 기업주도형 벤처캐피털 LG테크놀로지벤처스를 통해 이뤄졌다.

실리콘밸리에 위치한 덱스메이트는 휴머노이드 로봇을 제작하는 기업으로, 덱스메이트의 로봇이 글로벌 로봇 브레인 개발 기업들의 연구용 표준 하드웨어로 채택될 정도로 품질과 성능을 인정받는다는 설명이다.

LG CNS가 덱스메이트 휴머노이드 로봇을 산업현장에 투입하기 위해 트레이닝하는 모습. 실제 촬영 이미지에 AI로 생성한 가상의 공장 배경을 합성한 사진.

덱스메이트의 로봇은 휠 기반 하체와 고속 작업에 특화된 양팔, 비전 센서로 주변 환경을 감지하는 머리로 구성됐다. 인간형 로봇의 작업 수행 능력은 유지하면서도 장시간 안정적인 작업을 위해 다리 대신 휠을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해 물류센터와 제조공장 등 다양한 산업 현장에서 활용할 수 있다.

특히 36개 이상의 자유도를 기반으로 한 정밀한 양손 협동 작업이 가능하다. 양팔 기준 약 15㎏의 적재 하중을 지원하고, 한번 충전으로 20시간 이상 작업할 수 있다.

LG CNS는 이번 투자로 이족보행 휴머노이드, 사족보행 로봇에 이어 휠타입 휴머노이드를 포함한 로봇 하드웨어 라인업을 갖추게 됐다. 이를 바탕으로 휴머노이드 로봇 상용화 핵심 요소인 ▲하드웨어 ▲로봇 파운데이션 모델(RFM) ▲운영학습 플랫폼 세 가지를 패키지로 결합한 '풀스택 RX 서비스'를 제공할 계획이다.

이준호 LG CNS 스마트물류&시티사업부장(전무)은 "이번 투자는 로봇 하드웨어와 RFM, 플랫폼을 유기적으로 결합해 대규모 로봇 운영을 가능하게 하고 산업 현장에 빠르게 확산시키기 위한 LG CNS의 전략적 행보"라며 "기술 검증을 넘어 실제 현장에 즉시 적용 가능한 휴머노이드 로봇 사업 모델을 실증해 피지컬 AI 시대를 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, LG CNS는 로봇 운영·학습을 위한 자체 플랫폼을 개발하는 동시에 로봇 사업을 위한 파트너십과 투자도 확대하고 있다. 지난해 6월에는 미국 로봇 브레인 개발기업 스킬드 AI에 투자해 산업 맞춤형 RFM을 고도화하고 있다. 아울러 물류, 유통, 제조 현장 데이터를 학습한 로봇의 개념검증(PoC) 프로젝트를 다수 진행하고 있다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



