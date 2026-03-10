글라스락, 세계일류상품 15년 연속 선

샘스클럽 전년 대비 매출 170%

코스트코 해외 11개 지역 입점 완료

SGC솔루션의 유리밀폐용기 브랜드 글라스락이 산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 주관 세계일류상품에 15년 연속 선정됐다고 10일 밝혔다.

'세계일류상품'은 글로벌 시장 점유율이 5위 이내이거나 5% 이상인 제품 중 엄격한 심사를 거쳐 선정된다. 글라스락은 지난 2011년 최초 선정 이후 15년 동안 세계일류상품을 인증을 15년 연속 유지해왔다.

SGC솔루션은 유리 제조 전 공정을 국내에서 직접 관리하면서 북미, 유럽 등 글로벌 시장의 품질 규격을 충족해왔다. 글라스락은 60년 가까이 축적된 기술력과 '메이드 인 코리아'의 신뢰를 바탕으로 전 세계 90여 개국에 진출했다. 북미와 유럽을 중심으로 아시아, 남미 등 다양한 국가의 주요 글로벌 유통 거점에서 K-주방용품의 위상을 높이고 있다.

지난해에는 북미와 유럽 등 주요 선진국 리테일 시장의 지속적인 선전과 글로벌 접점을 더욱 확대하는 성과를 거뒀다. 미국 샘스클럽(Sam's Club) 매출은 전년 대비 약 170%를 달성했다. 캐나다·영국·프랑스 등 코스트코 해외 11개 지역에 입점하며 판매처를 대폭 확장했다. 코스트코에서의 매출은 전년 대비 약 150%의 견조한 성장세를 기록했다.

글라스락은 세계일류상품 15년 연속 선정을 기념해 인스타그램에서 댓글 이벤트를 오는 15일까지 진행한다. 공식 계정을 팔로우하고 15년 연속 수상을 축하하는 댓글을 남기면, '레드닷 디자인 어워드' 수상작이자 친환경 소재 '에코젠' 뚜껑을 적용한 '글라스락 리프젠' 2조 세트를 증정한다.

글라스락은 모래, 석회석 등 자연 유래 소재로 만들어져 유해물질 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있다. 재활용 가능한 국내 생산 내열강화유리로 만들어 자원순환을 실천하는 지속가능한 브랜드 가치를 전달하고 있다.

김정민 SGC솔루션 팀장은 "대한민국을 대표하는 '메이드 인 코리아' K-밀폐용기 브랜드로서 독보적인 기술 역량을 바탕으로 글로벌 시장 점유를 확대하고 있다"며 "앞으로도 다양한 사용자의 라이프스타일에 맞춘 혁신 제품들을 선보이며 전 세계인의 일상에 더 건강하고 가치 있는 경험을 전달하겠다"고 했다.

