파우제 M 컬렉션 사용 고객 대상

20명 모집…3개월 간 활동

세라젬이 프리미엄 안마의자 '파우제 M 컬렉션' 사용 고객을 대상으로 서포터즈 '파우제 뮤즈(PAUSE MUSE)'를 모집한다고 10일 밝혔다. 파우제 뮤즈 1기는 세라젬 공식 누리집과 온라인 공식 몰에서 오는 16일까지 지원할 수 있다.

파우제 뮤즈는 파우제 M6, 파우제 M8 Fit, 파우제 M10 등 파우제 M 컬렉션 사용자들이 일상에서 경험하는 휴식과 라이프스타일을 공유하며 브랜드와 소통하는 고객 참여형 서포터즈 프로그램이다. 세라젬은 실제 고객의 사용 경험을 기반으로 파우제가 제안하는 프리미엄 휴식 라이프스타일을 전달하고 고객과의 접점을 확대해 나갈 계획이다.

이번에 선발되는 서포터즈 20명은 약 3개월 동안 활동하게 된다. 파우제 사용 경험을 바탕으로 휴식 관련 콘텐츠를 제작해 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시한다. 세라젬은 고객이 직접 제작한 콘텐츠로 브랜드 경험을 확산해 나갈 방침이다. 활동 기간 매월 활동비가 제공되며, 우수 활동자에게는 최대 100만원 상당의 시상이 진행될 예정이다. 이와 함께 뷰티 및 건강 관련 웰컴 기프트도 제공된다.

세라젬 관계자는 "파우제 뮤즈는 파우제를 사용하는 고객들이 직접 브랜드 경험을 공유하며 함께 만들어가는 서포터즈 프로그램"이라며 "고객의 실제 사용 경험과 이야기를 통해 파우제가 제안하는 휴식 중심 라이프스타일을 보다 자연스럽게 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

