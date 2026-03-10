온실가스 감축 노력 등 인정받아

"글로벌 ESG 리더십 강화 노력 지속"

LG그룹 주요 계열사인 LG디스플레이 LG디스플레이 close 증권정보 034220 KOSPI 현재가 12,010 전일대비 680 등락률 +6.00% 거래량 3,024,244 전일가 11,330 2026.03.10 11:24 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 [특징주]LG디스플레이, 11% 상승세…피지컬 AI 진출 기대↑ LG디스플레이, 협력사와 '2026 동반성장 새해모임' 개최 전 종목 시세 보기 와 LG이노텍 LG이노텍 close 증권정보 011070 KOSPI 현재가 258,500 전일대비 8,000 등락률 +3.19% 거래량 59,921 전일가 250,500 2026.03.10 11:24 기준 관련기사 [특징주]LG이노텍, 로봇 기대감에 14%대 강세…신고가 차 조명 픽셀 2㎜까지 줄였다…LG이노텍, 獨서 '넥슬라이드 픽셀' 공개 [클릭 e종목]"LG이노텍, 일회성 비용 여파로 이익 부진" 전 종목 시세 보기 이 나란히 글로벌 기후대응 평가에서 최고 수준의 성적표를 거두며 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 우수성을 증명했다.

LG디스플레이 파주 사업장 전경. LG디스플레이 AD 원본보기 아이콘

LG디스플레이는 2025년 탄소정보공개프로젝트(CDP) 기후변화 대응 평가에서 10년 연속 IT 부문 '탄소경영 섹터 아너스'에 선정됐다고 10일 밝혔다. CDP는 전 세계 주요 기업의 환경 경영 정보를 분석해 공개하는 글로벌 이니셔티브로, 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)와 함께 기업의 지속가능성을 가늠하는 핵심 지표로 통한다.

이번 평가에서 LG디스플레이는 온실가스 감축을 위한 체계적인 관리와 기후변화 대응 시나리오의 고도화, 그리고 재생에너지 사용 비중을 확대한 점 등을 높게 평가받아 상위 등급인 '리더십 A-'를 획득해 10년 연속 선정 기록을 썼다.

LG디스플레이는 '2050 탄소중립'을 목표로, 탄소 배출량을 2018년 대비 2030년까지는 53%, 2040년까지는 67%를 단계적으로 감축하는 중장기 로드맵을 수립, 추진하고 있다.

특히 LG디스플레이는 물 경영 평가에서도 최상위 등급인 '리더십 A'를 기록하며 수자원 관리 역량을 과시했다. 2030년까지 용수 재이용률 87% 달성이라는 구체적인 목표를 세우고 수자원 데이터와 관리 성과를 투명하게 공개해 온 점이 주효했다.

LG디스플레이 관계자는 "이번 성과를 바탕으로 탄소중립 이행과 수자원 관리 체계 고도화를 지속 추진하며 환경 경영 역량을 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.

LG이노텍 마곡 본사 전경. LG이노텍 원본보기 아이콘

같은 날 LG이노텍 역시 CDP 기후변화 대응 평가에서 3년 연속 최고 등급인 '리더십 A'를 획득했다고 밝혔다. 올해 전 세계 2만 2100여개 평가 대상 기업 중 상위 3% 이내에 해당하는 리더십 A 등급을 받은 기업은 국내에서 단 35곳뿐이다. 또 7년 연속 '탄소경영 섹터 아너스'를 수상하며 IT 분야 친환경 선도 기업으로서의 입지를 굳혔다.

LG이노텍은 '2040 탄소중립' 달성을 위해 재생에너지 전환에 속도를 내고 있는 점을 높게 평가받았다. 직접전력구매(PPA)와 가상전력구매(VPPA)를 통해 대규모 재생에너지 전력 공급망을 확보, 재생에너지 사용을 확대해 나가고 있다. 이 밖에도 국내외 주요 사업장에 지붕형 태양광 발전 설비 설치, 녹색프리미엄 제도 참여 등 안정적 재생에너지 공급망을 확보하기 위한 다양한 활동에 속도를 내고 있다.

이를 통해 LG이노텍은 지난해 국내외 사업장 사용 전력의 60%가 넘는 650GWh를 재생에너지로 전환했다. 이는 약 13만 5000가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전력량이다.

문혁수 LG이노텍 사장은 "피지컬 AI의 발전으로 전력 수요가 급증하는 상황에서 기후변화를 막기 위해 재생에너지 전환을 중심으로 진정성 있는 ESG 경영 활동에 초점을 맞추고 있다"며, "앞으로도 글로벌 ESG 리더십을 통해 차별적 고객가치를 창출해 나갈 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



