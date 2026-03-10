경찰, 조만간 소환조사 예정

술에 취한 채 차량을 몰다 도로 중앙분리대를 들이받고 달아났던 배우 이재룡이 혐의를 부인하다 "소주를 4잔 정도 마셨다"는 취지로 경찰에 시인했다.

배우 이재룡.

서울 강남경찰서는 음주운전 및 사고 후 미조치 혐의로 이씨를 입건했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 이씨는 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 지하철 7호선 청담역 인근에서 술에 취한 채 차량을 몰다 중앙분리대를 받고 도주한 혐의를 받는다.

사고 3시간 만에 지인의 집에서 검거됐을 당시 이씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준으로 파악됐다.

이씨는 당초 경찰 조사에서 음주운전 혐의를 부인했으나, 사고 다음날 '사고를 내기 전 소주를 4잔 정도 마셨다'는 취지의 입장을 전달한 것으로 파악됐다. 다만 음주 사실을 숨기려 사고 이후 지인의 집에서 일부러 술을 마신 것은 아니라고 주장한 것으로 전해졌다.

경찰은 조만간 이씨를 소환해 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



