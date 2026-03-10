난치성 질환 진단에 사용되는 방사성의약품의 의료비 부담이 줄어든다.

한국원자력연구원(원자력연)은 방사성의약품 지원센터에서 생산하는 진단용 방사성의약품 '캐리엠아이비지(131I) 고용량 주사액(3mCi)'이 이달부터 건강보험 급여 적용을 받게 된다고 10일 밝혔다.

캐리엠아이비지는 종양 세포에 선택적으로 흡수되는 특성으로 난치성 질환 진단 및 치료 과정에 현장 필수 의약품으로 인정받는다. 재발·난치성 신경모세포종 환자에게서 탁월한 치료 효과를 보이는 데다 종양의 위치와 전이 여부를 정밀하게 진단하는 것이 가능한 까닭이다.

다만 그간에는 진단용 주사액 저용량만 보험급여를 적용받을 수 있어 환자의 체중, 특성에 따라 고용량이 필요할 경우 비용 부담이 컸다. 이 때문에 환자의 증상, 나이, 체중이나 기타 임상 특성에 따라 저용량을 여러 번 투여하는 사례가 발생했고 이 과정에서 의료진의 방사선 피폭 증가와 조제 및 투여 과정의 복잡성, 투여 시간 증가에 따른 진료 효율 저하 등 문제가 드러나기도 했다.

하지만 앞으로는 고용량 주사액도 보험급여 적용을 받을 수 있게 되면서 이 같은 문제도 해소될 것으로 보인다.

원자력연은 보험급여 적용으로 진단제가 없어 검사받기 어려웠던 난치성 질환 환자가 적시에 진단 및 맞춤형 치료를 받을 수 있을 것으로 기대한다.

조은하 방사성의약품 지원센터장은 "캐리엠아이비지 고용량 주사액의 보험급여 적용은 진료 현장의 요구를 수용해 제도를 개선하는 데 성공한 사례"라며 "원자력연은 앞으로도 필수 방사성의약품을 의료현장에 안정적으로 공급하는 공공 의료 인프라 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



