의학교육·의학연구 전반 AI전환 추진



의료데이터 활용·AI 융합 연구 확대

부산대학교 의과대학(학장 조원호)이 국내 의과대학 가운데 처음으로 인공지능 전환(AX·AI Transformation)을 전담하는 조직을 출범시키고 의학교육과 의학연구의 AI 기반 혁신에 나섰다.

부산대 의대는 지난 9일 양산캠퍼스 의과대학 1층 로비에서 'AX 추진단' 출범식을 개최했다. 추진단장은 김윤학 교수가 맡는다.

부산대 의대가 국내 의대 첫 ‘AX 추진단’을 출범하고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 추진단 출범은 인공지능 기술 발전과 의료 환경의 디지털 전환 흐름에 대응해 의학교육과 의학연구의 패러다임을 혁신하기 위한 전략적 조치다. 부산대가 최근 선언한 'PNU-AX 대전환' 전략에 맞춰 의과대학 차원에서도 교육과 연구 혁신을 추진한다는 의미가 있다.

부산대 의과대학 AX 추진단은 의학교육, 의학연구, 의료데이터 활용, 학사 운영 등 핵심 영역을 인공지능 중심으로 재설계하는 역할을 맡는다.

교육 분야에서는 AI 기반 학습 분석과 맞춤형 교육 시스템을 도입해 의예과와 의학과 교육과정의 학습 효과를 높일 계획이다. 또 의료 빅데이터와 디지털 기술을 활용한 미래형 의학교육 모델을 구축하고, AI와 의학을 융합한 데이터 기반 의료 인재 양성에도 나선다.

Advertisement

연구 분야에서는 임상의학과 기초의학 연구에 인공지능 분석 기술을 접목해 의료데이터 기반 연구를 활성화한다. 이를 통해 AI 의료기술 개발과 융합 연구를 확대하고 차세대 의학 연구 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

조원호 부산대 의대 학장은 "AI는 의학교육과 의료 연구의 패러다임을 변화시키는 핵심 기술"이라며 "AX 추진단을 중심으로 교육·연구·행정 혁신을 추진해 미래 의료환경을 선도할 의사과학자 양성에 기여하겠다"고 말했다.

AD

부산대 의과대학은 이번 추진단 출범을 계기로 의학교육과 연구 체계를 인공지능 중심으로 재구성하고, 변화하는 미래 의료 환경에 대응하는 새로운 의학교육 혁신 모델을 제시해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>