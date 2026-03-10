서울 개인 파산신청자 10명 중 6명은 60대 이상…고령층 파산 심화

서울시복지재단 개인파산 분석 결과 발표

기초생활 수급자와 1인 가구 비중 증가세

고령층일수록 채무액 늘고 회복 어려워

지난해 서울금융복지상담센터에 개인파산을 신청한 데이터를 분석한 결과 60대 이상 신청자가 전체의 58%를 차지한 것으로 나타났다.

서울시복지재단 서울금융복지상담센터는 지난해 센터로 접수된 개인파산 신청 유효 데이터 1192건을 분석한 결과를 10일 발표했다.

그에 따르면 60대 이상 신청자가 691명으로 전체의 58%를 차지했다. 50대까지 포함하면 83.1%로 중장년 이후 소득기반 붕괴가 파산으로 직결되는 현실을 보여준다.

연령별 비중을 보면 60대가 36.5%(435명)로 가장 높았고, 50대가 25.1%(299명), 70대 이상이 21.5%(256명)로 뒤를 이었다.

신청자 중 86.2%는 기초생활 수급자였으며, 가구 유형은 1인 가구가 70.4%로 가장 많았다. 기초생활 수급자와 1인 가구 비중은 모두 3년 연속 증가 추세를 보였다. 가족의 도움 없이 고립된 채 혼자 부채를 감당하는 인구가 늘어남을 알 수 있다.

Advertisement

채무 발생 원인은 '생활비 부족'이 79.5%로 가장 높았다. 채무 상환이 불가능해진 계기로는 '원리금이 소득을 초과'한 경우가 89.8%로 압도적이었다.

한번 파산을 겪고도 다시 파산 절차를 밟은 '재파산자' 비율이 10.6%(126명)를 차지했고, 그중 69%(87명)가 60대 이상으로 고령층의 경제적 회복이 어렵다는 사실을 방증했다.

신청자의 평균 총 채무액은 2억8700만원으로 나타났다. 60대 이상은 평균 3억9400만원으로 고령층일수록 보유 채무 장기화에 따른 이자 발생으로 채무액이 높은 양상을 보였다.

한편 서울금융복지상담센터는 중앙센터와 청년동행센터(강남)를 포함해 서울 전역에 10개소를 운영하고 있으며, 금융 고민이 있는 서울 시민 누구나 무료 상담받을 수 있다.

AD

정은경 센터장은 "금융피해 어르신의 신속 회복 지원과 재정 자립을 돕는 맞춤형 운영 프로그램으로 금융 안전망 강화와 실질적인 재기 지원에 노력할 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>