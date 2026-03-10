정기적인 소통 장 마련

오사카·고베 등 공동개척해 수출 활성화

한국농수산식품유통공사(aT)가 일본으로의 K푸드 수출 확대를 위해 오사카와 후쿠오카, 고베 등 서일본 지역의 바이어 협의회를 구성했다.

aT는 농림축산식품부와 한국산 농식품의 대(對)일본 수출 활성화를 위해 '서일본 한국식품 수입유통협의회'를 설립하고 9일 오사카에서 창립 기념식을 개최했다고 밝혔다.

9일 '서일본 한국식품 수입유통협의회' 설립 기념식에서 김창오 고려무역재팬 대표(앞줄 왼쪽 세번째)와 권현주 aT 오사카지사장(뒷줄 오른쪽 첫번째) 등 협의회 관계자들이 기념사진 촬영을 하고 있다. aT

이번에 설립된 협의회는 오사카와 후쿠오카, 고베, 나고야를 포함한 일본 중부 아이치현부터 서남부 오키나와까지 서일본 지역에서 한국산 농식품을 수입, 유통, 판매하는 15개 현지 기업으로 구성됐다.

지난해 대일본 K푸드 수출액은 19억8300만달러로 미국과 중국에 이어 3위를 기록했다. K콘텐츠에 대한 인기가 지속되면서 라면을 비롯한 과자와 음료 등이 현지에서 인기를 끌고 있지만 최근 5년간 20억달러 내외 수준의 정체상태에 있는 상황이다.

권현주 aT 오사카지사장은 "이번 협의회를 통해 일본의 주력 시장인 도쿄를 포함한 2011년에 결성된 동일본 협의회와 함께 일본의 주력바이어들을 양대 권역별로 통합하며 한국농식품 수출확대를 위한 탄탄한 인프라를 완성하게 됐다"며 "서일본 한국식품 수입유통협의회 발족이 일본 수출에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이날 창립 기념식에는 회장사로 선출된 김창오 고려무역재팬 대표를 비롯한 협의회 회원사 30여명이 참석했다. 또 주오사카총영사 및 유관기관 대표, 일본 유통업체 대표 등이 참석해 협의회 창립을 축하하고 다각적인 지원을 약속했다. 기념식에서는 협의회 결성 배경과 추진 경과 발표를 시작으로 aT 수출지원사업을 소개하며 바이어들의 한국 농식품 수입 확대를 독려하고 aT 오사카지사의 애로사항 해결 등 전폭적인 지원을 약속했다. 회원사들은 도쿄나 오사카 이외에도 K푸드에 관심이 많은 2·3선 도시의 시장개척과 한국식품의 수입 확대를 위한 상호 협력에 뜻을 모았다.

aT 관계자는 "농식품부와 aT 주도로 창립된 협의회는 회원사 간의 수입 관련 애로사항을 공유하고 공동으로 해결책을 모색하는 등 일본 내 한국식품 수입 확대를 위한 역할을 할 예정"이라며 "일본 현지의 식품 트렌드를 파악하기 위해 정기적인 소통을 추진할 것"이라고 설명했다.

