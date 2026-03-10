안전·운영·고객서비스 등 4개 분야 35개 과제 추진



차축 발열 예지·에스컬레이터 위험 감지시스템 도입

부산교통공사(사장 이병진)가 도시철도 운영 전반에 인공지능(AI)을 도입하는 AI 전환에 본격 착수했다.

부산교통공사는 AX(AI Transformation) 경영을 전담할 조직인 'AI 정보지원단'을 출범하고 데이터 기반의 지능형 도시철도 운영 체계 구축에 나선다고 전했다.

공사는 AI 정보지원단을 중심으로 도시철도 운영의 지능화를 추진한다. 올해는 △안전관리 체계 고도화 △운영·업무 혁신 △스마트 고객 서비스 △AX 역량 강화 등 4개 분야에서 선정한 AI 과제 35개를 단계적으로 추진할 계획이다.

먼저 안전관리 체계 고도화 분야에서는 선제적 안전관리를 통해 도시철도 위험관리 수준을 높인다. 도시철도 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험 요인을 사전에 감지하는 AI 기반 안전관리 기술을 적용하는 것이 핵심이다.

이를 위해 공사는 AI가 열차 차축의 온도 변화를 분석해 주행장치 이상 징후를 예측하는 '차축 발열 예지 시스템'을 구축한다. 해당 시스템을 통해 열차 장치의 이상 상태를 조기에 진단하고 선제적인 유지보수를 실시해 열차 운행 안전성을 높일 방침이다.

또 에스컬레이터 이용 과정에서 발생할 수 있는 넘어짐 사고를 예방하기 위해 이용객의 위험 행동을 감지하는 AI 기반 안전 시스템도 도입할 예정이다.

운영·업무 혁신 분야에서는 현장 업무의 효율성을 높이고 업무 과정에서 발생하는 애로사항을 해소하는 데 초점을 맞춘다. 대표적인 과제로는 '디지털 트윈 기반 역사 안전관리 플랫폼 고도화'가 추진된다.

디지털 트윈은 현실에 존재하는 사람, 사물, 공간, 시스템 등을 동일하게 복제한 가상의 디지털 데이터 모델을 의미한다. 이를 통해 역사 시설을 3차원 가상 모델로 구현하고 시설 현황과 위험 요인을 한눈에 파악할 수 있도록 해 데이터 기반 의사결정을 지원할 계획이다.

스마트 고객 서비스 분야에서는 시민이 체감할 수 있는 AI 기반 서비스를 확대한다. 공사는 누리집에 AI 챗봇을 도입해 반복적인 문의와 단순 민원에 자동으로 응대하는 24시간 민원 상담 체계를 구축한다.

또 날씨 정보와 기존 민원 사례 데이터를 분석해 냉난방 관련 민원 발생 가능성을 사전에 기관사에게 안내하는 '지능형 냉난방 민원 예보 시스템'도 도입해 시민 불편을 최소화할 예정이다.

이병진 부산교통공사 사장은 "AI 정보지원단 출범은 데이터를 수집하고 관리하는 DX 단계를 넘어 도시철도 운영 전반에 AI를 적극 활용하는 AX 경영의 출발점"이라며 "AI 기반 운영 혁신을 통해 시민 안전관리 수준과 서비스 품질을 높이고 철도 분야 AX를 선도할 수 있도록 전사적 역량을 집중하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



