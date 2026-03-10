삼성생명, '기업 건강경영 컨설팅 서비스' 제공

검진 예약 대행부터 결과 분석

솔루션 제시까지 원스톱 서비스 제공

삼성생명은 기업 현장의 수요를 반영해 기업 건강경영 지원과 맞춤형 솔루션을 제공하는 '기업 건강경영 컨설팅 서비스'를 올해 초 선보였다고 10일 밝혔다.

이 서비스를 이용하는 기업 임직원은 모바일 앱을 통해 언제든지 건강검진을 예약할 수 있다. 매년 검진 병원이 변경되더라도 과거 검진 결과를 통합 관리해 건강검진 결과를 한눈에 비교할 수 있다. 예컨대 A씨는 올해 회사 건강검진 병원이 변경되면서 새로 검진을 받은 뒤 결과를 받아보았다. 지난해 다른 병원에서 받은 검진 결과와 비교하려 했지만 항목과 형식이 달라 한눈에 확인하기 쉽지 않았다. 삼성생명의 서비스를 이용하면 과거 검진 결과를 통합 관리해 쉽게 비교하고, 확인할 수 있다.

건강검진 담당자는 수검 인원 확인과 비용 정산 등 행정 업무를 간소화할 수 있다. 또한 임직원의 건강 리스크 우선순위를 파악하고 관리할 수 있어 기업 차원의 건강관리 체계를 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

기업 내 임직원의 건강검진 결과를 종합적으로 분석한 리포트도 제공된다. 삼성생명은 올해 하반기부터 검진 결과에 따른 맞춤형 건강관리 솔루션도 제공할 계획이다.

한편 삼성생명은 지난달 25일 '건강친화 우수기업'으로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 받았다. 2022년 건강친화기업 인증 이후 건강친화 제도와 관련 활동을 안정적으로 운영한 점이 높은 평가를 받았다.

