8대 스포츠 리그·84개 글로벌 메가 IP 데이터 기반

상반기 내 아티스트·인플루언서 등 IP 확장

무신사가 스포츠 구단, 글로벌 캐릭터, 애니메이션 등 팬덤을 보유한 IP(지식재산권) 관련 상품을 통합 큐레이션하는 전문 서비스 '팬 스토어(FAN STORE)'를 공식 론칭했다고 10일 밝혔다.

최근 무신사는 K-컬처를 글로벌 시장과 연결하는 'K-커넥트(K-KONNECT)'를 통해 아티스트 IP 기반의 비즈니스 확장성을 입증한 바 있다. 이번에 선보이는 '팬 스토어'는 여기서 한발 더 나아가 스포츠와 글로벌 IP 캐릭터 등 라이프스타일 전반으로 팬덤 커머스 영역을 체계화한 것이 핵심이다.

무신사 IP 전문큐레이션 팬 스토어 론칭. 무신사 AD 원본보기 아이콘

팬 스토어의 주요 특징은 검색 중심의 파편화된 유입 구조를 '고정 탐색 경로' 체제로 전환했다는 점이다. 기존 이커머스 플랫폼이 단기 프로모션이나 키워드 검색에 의존해 굿즈를 노출했다면, 무신사는 서비스 내 상시 진입이 가능한 전용 카테고리숍을 구축해 고객이 원하는 상품을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 탐색 효율을 개선했다.

팬 스토어에서는 각 구단의 공식 굿즈뿐만 아니라, 무신사에 입점한 다양한 패션 브랜드가 해당 IP와 컬래버레이션해 출시한 협업 상품까지 단일 경로에서 확인할 수 있다.

Advertisement

서비스 고도화를 위한 데이터 표준화 작업도 완료했다. 스포츠 카테고리의 경우 KBO, K리그, MLB, NBA, e스포츠 등 국내외 8개 리그, 86개 구단의 상품 데이터를 분류했다. 캐릭터 및 애니메이션 역시 마블, 디즈니, 산리오 등 84개에 달하는 글로벌 IP를 기반으로 약 7500개의 상품을 직관적으로 탐색할 수 있는 환경을 마련했다.

무신사는 이번 팬 스토어 론칭을 기점으로 올해 상반기까지 영화, 콘텐츠, 인플루언서 등 전 영역으로 IP 범위를 확대해 나갈 방침이다. 표준화된 데이터를 바탕으로 단순한 유통 플랫폼을 넘어 팬덤 문화와 패션을 잇는 생태계를 구축할 계획이다.

AD

무신사 관계자는 "팬 스토어는 팬덤 소비자의 수요를 반영하여 상시 탐색 효율을 높인 사용자 중심의 전문관"이라며 "앞으로도 강력한 IP 자산과 무신사만의 패션 큐레이션 역량을 결합해, 급성장하는 IP 굿즈 시장에서 고객 접점을 지속적으로 넓혀갈 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>