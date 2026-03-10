오는 17일 첫 온라인 강연 실시

로앤컴퍼니는 법률 종합 포털 로톡을 활용한 실전 수임 전략을 소개하는 온라인 강연 '로톡 스페셜 웨비나 포 로이어(lawtalk Special Webinar for LAWYER)'를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 웨비나는 디지털 시대에 빠르게 발전하는 마케팅 환경에서 효과적으로 의뢰인을 만날 수 있는 전략을 소개해 변호사의 마케팅 역량을 높이고 수임 경쟁력 강화를 돕기 위해 마련했다.

강연은 오는 17일 오후 6시부터 온라인에서 '월 160만 의뢰인을 내 고객으로 만드는 실전 수임 전략'을 주제로 진행된다. 경력 13년 차로 로톡에서 활발하게 활동 중인 '법무법인 심'의 심희정 변호사가 강연자로 나서 사례에 기반한 성공적인 수임 전략을 소개한다. 정재성 로앤컴퍼니 부대표도 함께 참여해 누구나 쉽게 시도할 수 있는 로톡 활용법을 안내할 예정이다.

웨비나는 로톡 회원과 비회원 제한 없이 변호사라면 누구나 신청 가능하며, 참가비는 무료다. 접수는 오는 16일까지며, 강연에 참여하는 분들에게는 접속 링크가 개별로 안내된다. 또한 당일 웨비나 참석자에게는 강연 다시보기 영상 및 실전 수임 가이드 등 다양한 혜택이 제공될 예정이다.

김본환 로앤컴퍼니 대표는 "이번 세미나를 통해 더 많은 변호사분이 법률적 해결이 필요한 의뢰인을 효과적으로 만날 수 있는 실전 노하우를 얻고, 성장을 모색할 수 있는 기회로 적극적으로 활용하시길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



