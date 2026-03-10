2주만에 25만개 팔린 ‘더오치 맥시멈’ 계보 잇는 신작

'패티연합 랭킹전' 개최…1등엔 갤럭시 워치8 등 증정

햄버거 브랜드 버거킹은 '맥시멈' 시리즈 신제품 '갈릭불고기 맥시멈' 3종을 출시한다고 10일 밝혔다.

이번 제품은 버거킹의 대표 메뉴인 갈릭불고기 와퍼를 기반으로 패티 수에 따라 3종으로 구성됐다. 패티 2장과 슬라이스 치즈를 넣은 '갈릭불고기 맥시멈 2', 패티 3장과 치즈, 갈릭칩을 더한 '갈릭불고기 맥시멈 3', 패티 4장을 사용한 '갈릭불고기 원파운더' 등이다.

'맥시멈' 시리즈는 2023년 처음 출시된 이후 패티를 여러 장 쌓은 콘셉트로 선보이고 있다. 콰트로, 블양양, 통새우, 더오치 맥시멈 등 제품이 순차적으로 출시됐으며, 지난해 선보인 '더오치 맥시멈'은 출시 2주 만에 약 25만개 판매를 기록했다.

버거킹은 신제품 출시와 함께 고객 참여 이벤트 '패티연합 랭킹전'도 진행한다. 버거킹 앱에서 최대 5명이 팀을 구성한 뒤 구매한 버거의 패티 수를 합산해 순위를 가리는 방식이다.

신제품 '갈릭불고기 맥시멈' 시리즈를 구매하면 패티 수가 두 배로 적립된다. 이벤트는 제품 출시일인 12일부터 4월 12일까지 진행되며 만 19세 이상 고객이 참여할 수 있다.

최종 순위에 따라 갤럭시 워치 8 또는 애플 워치 11(1팀), 갤럭시 버즈 4 또는 에어팟 4(5팀), 구글 기프트카드 5만원권(30팀) 등 경품이 제공된다. 버거킹은 광고 모델로 격투기 선수 출신 방송인 추성훈을 다시 기용했다.

갈릭불고기 맥시멈 시리즈 가격은 단품 기준 갈릭불고기 맥시멈 2가 1만700원, 갈릭불고기 맥시멈 3이 1만3900원, 갈릭불고기 원파운더가 1만7500원이다. 제품은 오는 12일부터 8월 26일까지 전국 버거킹 매장에서 판매된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



