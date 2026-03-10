GS샵, 협력사 시스템 새단장

이름부터 개발 과정까지 협력사 편의 고려

GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 19,310 전일대비 850 등락률 +4.60% 거래량 36,650 전일가 18,460 2026.03.10 09:34 기준 관련기사 점포수 첫 '역성장' 편의점…객단가 높이기 생존 몸부림 GS리테일, 에드워드 리 셰프와 '따뜻한 한끼' 나눔 '100원 전쟁' 서막, 880원 삼겹살 떴다…삼삼데이 앞둔 유통가 전 종목 시세 보기 이 운영하는 홈쇼핑 GS샵은 협력사 시스템 'GS샵 파트너스'를 17년 만에 전면 개편했다고 10일 밝혔다.

GS샵 파트너스는 협력사가 판매 시작부터 종료까지 필요한 계약·상품 등록과 운영, 배송, 정산 등 전 과정을 한 곳에서 관리할 수 있도록 설계한 협력사 전용 통합 시스템이다.

GS샵이 17년 만에 전면 개편한 협력사 시스템'GS샵 파트너스'. GS샵 제공 AD 원본보기 아이콘

GS샵은 파트너스 개편 과정에서 협력사가 체감하는 불편을 줄이고, 계약부터 정산까지 업무 흐름을 더 빠르고 쉽게 만드는 데 중점을 뒀다. 우선 기존 시스템 명칭인 '위드넷'이 협력사 입장에서 직관적이지 못하다고 판단해 이름을 'GS샵 파트너스'로 변경했다.

또 협력사 불편을 조금이라도 덜기 위해 전자계약, 상품 등록 등 이용 빈도가 높은 핵심 기능을 우선 개발해 적용하고, 지난해 12월 중순부터 이번까지 총 3차례로 나눠 단계적으로 오픈했다. 이를 통해 협력사는 더 이른 시점부터 개선된 기능을 사용하고, 피드백을 통해 시스템을 더욱 협력사 친화적으로 구축할 수 있었다고 회사 측은 설명했다.

Advertisement

기술적으로는 협력사가 필수 기능을 편리하게 활용할 수 있도록 사용자 인터페이스(UI)·사용자경험(UX)을 전면 개선하고 '데이터 인사이트' '모바일 서비스' '인공지능(AI )챗봇' 등 3가지 핵심 기능을 강화했다.

이 가운데 데이터 인사이트는 시스템 내 대시보드 형태로 판매 실적과 주문 고객의 성별·연령별 분포 등 기초 데이터부터 고객이 어떤 경로로 상품을 인지해 구매했는지, 어떤 키워드를 검색해 상품을 찾았는지 등 구매 여정 데이터까지 총망라해 제공한다. AI 챗봇은 협력사 시스템 이용 중 발생하는 질문에 대해 즉시 도움을 받을 수 있도록, 시스템 매뉴얼과 질의응답(Q&A)은 물론 최근 3년간 협력사 문의와 답변 데이터를 학습시켰다.

AD

오민규 GS샵 MD기획팀장은 "협력사에 최고의 판매 환경을 제공하는 것이 고객에게 최고의 상품을 선보이는 출발점이라고 생각하고 철저하게 협력사 관점에서 1년여에 걸쳐 시스템을 개편했다"며 "고객 최우선 철학을 기반으로 AI 기술과 데이터 등 내부 역량을 총동원해 혁신한 만큼, 1만2000개 협력사에 차별화된 경험을 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>