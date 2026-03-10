전·현직 리서치센터장 등 투자 전략 공유

자비스앤빌런즈는 온라인 재테크 교육 플랫폼 '삼쩜삼캠퍼스'가 14일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 대규모 오프라인 투자 강연인 '쩜.머니콘서트'를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 머니콘서트는 '함께 고민하며 투자의 방향을 찾는다'는 삼쩜삼캠퍼스의 교육 취지에 따라 온라인을 넘어 오프라인 현장에서 전문가와 수강생이 상호 소통하는 자리로 처음 마련됐다.

삼쩜삼캠퍼스 '쩜.머니콘서트' 포스터. 자비스앤빌런즈 AD 원본보기 아이콘

총 2부로 구성된 이번 행사에서는 전·현직 리서치 센터장부터 저명 산업 전문가, 전업 투자자들이 입체적인 시장 분석과 투자 전략을 나눌 예정이다. 윤지호 삼쩜삼캠퍼스 최고성장책임자(CGO)가 전체 세션의 사회를 맡아 강연과 대담을 이끈다.

1부에서는 김학균 신영증권 리서치센터장과 함께 거시적인 시장 흐름을 분석하고, 권효재 COR Energy Insight 대표, 김형대 경희대학교 원자력공학과 교수가 각각 조선과 원전 산업에 대한 통찰을 공유한다.

2부 첫 순서에서는 주식투자 클래스를 이끌어온 '팀더윤쎈'이 1년을 보는 장기 포트폴리오 전략을 공개하고 Q&A 세션도 준비했다. 이어 개인 전업 투자자인 '선진짱'과 '지식앞에겸손' 등이 이론과 데이터를 결합한 자신만의 투자 노하우와 의사결정 전략을 공개한다.

윤지호 CGO는 "각 분야 전문가들의 시장 해석과 의사결정 과정을 공유해 급변하는 시장에서 개인 투자자들이 자신만의 투자 판단 기준을 세우는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



