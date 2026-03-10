"반려동물 보호자들, 공황 상태 빠져"

안락사 요청하는 사례도 이어져

미국과 이란 간 군사 충돌로 중동 지역의 긴장감이 높아지는 가운데 두바이에서 반려동물을 버리는 사례가 늘고 있는 것으로 나타났다.

9일(현지시간) 영국 매체 데일리메일에 따르면 두바이에서 귀국을 서두르는 외국인들이 늘면서 반려동물 유기 사례가 급증하고 있다. 유기견 입양 단체 'K9 프렌즈 두바이'는 반려견을 두고 떠나려는 보호자들의 요청과 유기견 신고가 크게 늘어 대응에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

여러 동물보호단체에서 자원봉사를 하는 클레어 홉킨스는 "일부 반려동물 보호자들이 스트레스를 받거나 공황 상태에 빠진 상황"이라며 "입양했던 반려동물을 돌려보내려는 사람들도 있고, 버려지는 개들도 나오기 시작했다"고 말했다. 이어 "현재 항공사들이 동물 운송을 받지 않는 경우가 많고 항공편도 크게 줄어든 상태"라며 "광견병 예방접종을 받으려면 여행을 추가로 3주 더 미뤄야 한다"고 덧붙였다.

일각에서는 보호자들이 이주 비용이나 행정 절차 부담을 이유로 건강한 반려동물의 안락사를 요청하는 경우도 있다고 전했다. UAE에서 동물 보호소를 운영하는 안소 스탠더는 유기견과 유기묘를 맡아달라는 요청이 폭주하고 있다고 말했다. 그는 "단 하루 만에 27건의 메시지를 받았다"며 "사람들이 떠나면서 우리에게 '동물을 받아주지 않으면 그대로 두고 떠날 수밖에 없다'고 정중하게 말한다"고 전했다. 이어 "이런 시기에는 동물들이 조용히 고통을 겪고, 혼란 속에서 버려지는 경우가 생긴다"고 덧붙였다.

Advertisement

동물 보호 단체들은 보호시설을 마련하기 위해 노력하고 있지만, 온라인에서는 버려진 반려동물과 관련된 게시글이 수백 건 올라온 것으로 파악됐다. 사회관계망서비스(SNS)에 공유된 사진에는 개들이 가로등 기둥에 묶여 방치돼 있거나 반려동물 입양을 요청하는 글 등이 잇따랐다.

AD

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁이 마무리 단계에 접어들었다고 언급했다. 트럼프 대통령은 이날 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 공화당 행사에서 미·이스라엘과 이란의 전쟁이 "꽤 빨리 끝날 것(That's going to be finished pretty quickly)"이라고 밝혔다. 또 지난달 28일 시작한 대이란 전쟁의 성과로 이란 미사일과, 드론 제조시설 등의 파괴를 열거한 뒤 "이 일(전쟁)이 끝나면 세계는 훨씬 더 안전해질 것"이라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>