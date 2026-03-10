호주 내무부, 10일 일부 선수 비자 발급

"정치 활동가 아닌 안전 원하는 선수들"

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026 AFC 여자 아시안컵에서 국가 제창을 거부한 이란 여자 대표팀의 호주 망명을 촉구했다. 이들은 현재 이란에서 '반역자'라는 취지로 비난을 받고 있는 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 쓴 글에서 "호주는 이란 여자 축구대표팀이 살해될 가능성이 높은 이란으로 강제 송환되는 것을 허용했다"며 "끔찍한 인도주의적 실수를 저지르고 있는 것"이라고 비판했다.

지난 2일(현지시간) 여자축구 아시안컵 대회 한국전에서 이란 대표팀 선수들이 국가 제창을 하지 않아 화제가 됐다. EPA 연합뉴스

이어 "앤서니 앨버니지 호주 총리는 그들(이란 여자 대표팀)의 망명을 허가해야 한다"며 "당신이 하지 않는다면 미국이 그들을 받아들이겠다"고 밝혔다.

이란 대표팀은 이번 아시안컵 경기에서 3번의 경기를 치렀으나, 모두 패배했다. 대표팀은 경기 중 단 한 골도 넣지 않았으며 9번의 실점을 허용했다. 또 지난 2일 한국과의 조별리그 경기에서는 국가 제창을 거부하기도 했다.

이란 현지에선 이들에 대한 비판이 거센 것으로 전해졌다. 이란 국경 TV의 모하마드 레자 샤바지는 방송 중 "(전시에) 국가 제창을 거부하는 행위는 수치심과 애국심 결여의 극치"라며 "전시 반역자"라고 비난했다.

선수 중 일부는 호주 연방경찰의 보호를 받으며 안전 가옥에서 생활 중이며, 선수단 버스 내에서 한 선수가 팬들을 향해 구조 요청을 의미하는 'SOS' 손 신호를 보내는 모습이 포착되기도 했다.

이런 가운데 선수 중 5명은 호주 정부로부터 인도적 비자를 받아 현지에 체류하게 됐다. 영국 BBC 방송은 10일 호주 정부의 발표를 인용해 이란 대표팀 선수 5명이 대회 탈락 이후 귀국하지 않고 호주에 남겠다는 의사를 전했으며, 이후 정부가 비자를 발급했다고 보도했다.

토니 버크 호주 내무부 장관은 "선수들은 호주 경찰에 의해 안전한 장소로 이동했다. 나머지 대표팀 선수도 원한다면 호주에 체류할 동일한 기회가 열려 있다"고 밝혔다.

호주의 인도적 비자는 보호가 필요하다고 판단된 사람들에게 발급된다. 소지자는 호주 내 거주, 취업, 학업을 할 수 있다. 비자를 받은 선수는 파테메 파산디데, 자흐라 간바리, 자흐라 사르발리, 아테페 라마잔자데, 모나 하무디 등이다.

버크 장관은 "이들은 정치 활동가가 아니라 안전을 원하는 선수들"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



