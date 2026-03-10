10~13일 코시스센터·국립중앙박물관에서

문화체육관광부가 10일부터 13일까지 코시스센터와 국립중앙박물관에서 '2026년 재외한국문화원장·문화홍보관 회의'를 개최한다고 밝혔다.

전 세계 35개국에 있는 재외한국문화원·문화홍보관 42개소는 세계 각지에 K-컬처를 알리고 문화 공적개발원조(ODA)와 정상외교를 지원하는 거점 역할을 하고 있다. 문체부는 이번 회의에서 재외한국문화원과 문화홍보관이 K-컬처 수출의 교두보로서 역할을 강화하는 방안을 논의할 예정이다.

회의 첫날인 10일에는 최휘영 문체부 장관 주재로 연수회가 열린다. 문체부 주요 정책 방향과 각 문화원의 주요 성과, 현안, 향후 계획을 공유한다. '2025년 재외한국문화원 성과평가'에서 최우수 기관으로 선정된 주오사카한국문화원, 주스페인한국문화원, 주베트남한국문화원, 주태국한국문화원, 주북경문화홍보관에 대한 장관 표창도 수여할 예정이다.

재외한국문화원과 국내 유관기관 간 협력망을 강화하기 위한 방안도 논의된다. 재외한국문화원장회의를 개최한 이래 최대 규모인 47개 문화예술, 관광, 체육, 콘텐츠를 비롯해 음식(푸드)·미용(뷰티)·패션 등 연관 산업 분야의 기관과 지자체, 민간단체가 참여해 총 4차례 업무 협의회를 진행한다. 이를 통해 재외문화원과 국내 기관 간 협업 사업을 발굴하고 문화 콘텐츠의 해외 확산과 수출 연계 방안을 모색할 계획이다.

문화원장들의 현장 전문성을 높이기 위한 전문가 특강도 열린다. 김난도 서울대 소비자학과 명예교수가 '문화 분야 흐름(트렌드)' 강연을 하고 유홍준 국립중앙박물관장과 김천수 전 주뉴욕한국문화원장 등이 K-컬처 해외 확산 전략에 대해 강연한다.

최휘영 문체부 장관은 "대통령께서 신년사를 통해 대한민국 대도약을 위해 '문화가 이끄는 매력적인 성장'으로 대전환하겠다고 선포하신 것처럼 이제 문화는 우리 국가 브랜드와 경제 성장을 견인하는 핵심 동력"이라며 "재외한국문화원은 'K-컬처' 수출의 교두보인 만큼 앞으로 한국 문화를 경험하고, 음식(푸드)·미용(뷰티)·패션 등 한국 상품을 소비하며, 방한 관광의 매력을 알리는 거점이 되도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

