경기도경제과학진흥원이 '가구기업 제품개발 및 마케팅 지원사업'과 '가구전시회 참가 지원사업'에 참여할 기업을 이달 31일까지 모집한다.

가구기업 제품개발 및 마케팅 지원사업은 도내 유망 가구 제조기업 25곳을 선정해 업체당 최대 3000만원의 사업비를 지원한다. 참여기업은 '제품개발' 또는 '마케팅' 분야 가운데 하나를 선택해 신청할 수 있다.

가구전시회 참가 지원사업은 오는 6월4일부터 7일까지 서울 코엑스에서 열리는 '서울국제가구 및 인테리어산업대전(SOFURN)' 참가 기업에 부스 임차료와 장치비의 50%를 지원한다.

두 사업 모두 중복 신청이 가능하며 참여를 희망하는 기업은 오는 31일까지 경기기업비서를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 "이번 사업은 도내 가구기업의 제품 경쟁력 강화와 판로 확대를 지원하기 위해 마련했다"며 "제품개발과 마케팅 지원은 물론 전시회 참가 지원까지 연계해 기업이 성장 기반을 넓힐 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

