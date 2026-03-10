렌탈 결합 시 최대 120만원 할인

코웨이라이프솔루션(코라솔)은 코웨이 렌털 제품 결합 시 최대 120만원 임대료 할인과 프리미엄 서비스 혜택을 담은 '코웨이라이프699'를 출시했다고 10일 밝혔다.

'코웨이라이프699'는 코웨이 렌털 제품과 결합해 현재 필요한 생활 혜택을 제공받으면서 고객이 필요한 시점에 다양한 라이프케어 서비스로 전환해 활용할 수 있는 상품이다. 코라솔은 '코웨이라이프599', '코웨이라이프499'에 이어 혜택을 강화한 프리미엄형 상품을 선보이며 라인업을 확대했다.

코웨이라이프솔루션 CI. 코웨이라이프솔루션 AD 원본보기 아이콘

이번 신상품은 코웨이 제품 렌털과 연계해 약정 기간 동안 최대 120만원의 임대료 할인 혜택을 받을 수 있다.

예를 들어 신제품 '아이콘 정수기 3' 렌털과 함께 코웨이라이프699 상품에 가입하면 월 1만원대 임대료로 정수기 이용이 가능하다. 특히 오는 4월까지 진행되는 코웨이 연중 최대 할인 행사인 코웨이페스타 기간에 가입할 경우, 추가 할인 혜택이 적용돼 최대 6개월간 임대료 부담 없이 사용할 수 있다.

Advertisement

상품 서비스 구성도 프리미엄 혜택을 중심으로 강화했다. 상조 서비스를 이용할 경우 장례지도사를 포함한 의전관리인 10명을 지원하며, 전국 무료 리무진 및 버스 제공 등 고품격 장례 의전 서비스를 마련했다.

또한 상조 서비스 외에도 고객 선택에 따라 자녀 결혼, 여행, 크루즈, 펫 등 다양한 서비스로 전환해 활용할 수 있으며, 헬스케어·요양·세무 컨설팅 등 일상생활 전반에 폭넓게 활용 가능한 멤버십 서비스도 제공한다.

코라솔은 신상품 출시를 기념해 오는 5월까지 가입 고객을 대상으로 10만 원 임대료 추가 할인 혜택을 제공하는 프로모션도 진행한다.

AD

김명곤 코라솔 대표는 "앞으로도 고객 니즈에 맞춘 차별화된 상품을 중심으로, 일상에 도움이 되는 다양한 혜택을 지속해서 확대해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>