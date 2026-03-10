인도네시아 국가연구혁신청 공동연구

410명 피부 미생물 분석

고온다습 기후 반영 맞춤형 화장품 개발

동남아 시장 공략 기반 마련

글로벌 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 인도네시아 소비자를 대상으로 피부 마이크로바이옴 분석 프로젝트에 착수한다. 열대 기후 환경에서 나타나는 피부 특성을 체계적으로 수집해 데이터베이스(DB)를 구축하고, 이를 바탕으로 현지 맞춤형 화장품 개발에 활용한다는 계획이다.

코스맥스인도네시아는 최근 자카르타에서 인도네시아 국가연구혁신청(BRIN)과 '누산타라 스킨 마이크로바이옴 맵(Nusantara Skin Microbiome Map)' 구축을 위한 공동 연구 협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

2월 23일 인도네시아 자카르타에 위치한 인도네시아 국가연구혁신청(BRIN)에서 진행된 공동연구 협약식에서 정민경 코스맥스인도네시아 법인장(앞줄 왼쪽)와 물야디 시눈 하르조노 BRIN 산업 연구 및 혁신 활용 국장(앞줄 가운데), 수나르노 BRIN 생물 의학 연구 센터장(앞줄 오른쪽) 등을 비롯한 양측 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 코스맥스 AD 원본보기 아이콘

BRIN은 인도네시아 대통령 직속 연구기관으로 국가 연구개발 전략 수립과 정부 연구 예산 조정 등을 담당하는 통합 연구기관이다. 바이오·헬스 등 주요 전략 산업 분야에서 자체 연구를 수행하는 동시에 기업과의 협력 연구 및 기술 사업화도 추진하고 있다. 코스맥스는 이번 협력을 계기로 현지 연구기관과의 장기적인 협력 관계를 구축하고 제품 개발로 이어질 수 있는 다양한 연구 기회를 모색할 계획이다.

이번 공동 연구를 통해 코스맥스는 인도네시아 소비자의 피부 환경을 반영한 마이크로바이옴 데이터베이스 구축에 나선다. 자카르타와 족자카르타, 수라바야 등 자바섬 주요 도시 3곳에서 건강한 피부와 여드름성 피부를 가진 총 410명의 참가자를 대상으로 피부 미생물 분포와 특성을 정밀 분석할 예정이다.

열대성 기후를 가진 인도네시아는 높은 기온과 습도로 인해 지성 및 복합성 피부 비율이 높은 편이다. 코스맥스인도네시아 R&I센터 센서리랩 조사에 따르면 청소년과 20대 초반 가운데 약 80%가 여드름성 피부를 경험했거나 관련 고민을 겪은 것으로 나타났다. 또한 20대 여성의 절반 이상이 여드름 문제를 주요 피부 고민으로 꼽았다.

코스맥스는 이번 연구를 통해 확보한 데이터를 기반으로 기후 특성을 반영한 화장품 연구를 강화하고 동남아 시장 공략을 위한 제품 개발에도 활용할 계획이다. 특히 최근 인도네시아에서 가격 경쟁력과 개인 맞춤형 기능을 동시에 갖춘 화장품 수요가 증가하고 있는 만큼 현지 소비자 피부 특성에 맞춘 합리적인 가격대의 제품 개발을 확대한다는 방침이다.

정민경 코스맥스인도네시아 법인장은 "이번 공동 연구 협약은 인도네시아 현지 소비자의 피부 데이터를 기반으로 맞춤형 뷰티 솔루션을 제공하는 포석이 될 것"이라며 "민관협력을 통해 K-뷰티와 인도네시아 시장을 연결하는 가교 역할을 수행하며 글로벌 화장품 시장의 혁신을 이끌어가겠다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



