경기 수원시가 고독사 위험자뿐 아니라 사회적 고립 위험자까지 지원하는 '수원시 고독·고립 예방 시행계획'을 마련했다.

기존 고독사 예방 중심 정책을 사회적 고립 대응까지 확대한 것이다.

수원시는 이번 시행계획을 토대로 고립 위험자를 조기에 발굴하고, 맞춤형 지원을 제공하는 예방 중심 정책을 추진한다. 또 사회적 고립으로 인한 고독사를 예방하고 취약계층의 사회적 연대를 강화할 계획이다.

이는 정부 국정과제인 '생애주기별 사회적 고립 대응 정책으로 삶의 질 개선'에도 부합한다.

수원시는 이에 따라 ▲정기 안부 확인 체계 구축 ▲생애주기별 고독·고립 해소를 위한 연결 강화 ▲사후관리 ▲기타 지원사업 등 4대 전략 목표를 중심으로 정책을 추진한다.

20개 부서가 참여해 총 48개 세부 과제를 운영하며 고독·고립 위험 가구를 발굴하고, 지원체계를 강화할 계획이다.

수원시 관계자는 "이번 시행계획은 고독사 예방을 넘어 사회적 고립까지 정책 범위를 확대한 데 의미가 있다"며 "민관 협력을 바탕으로 고독·고립 위험 가구를 선제적으로 발굴하고, 촘촘한 지원체계를 구축하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



