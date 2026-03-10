10년 무체납 성실납세 8년간 꾸준히 지방세 납부

가수 겸 배우로 활동 중인 권유리(소녀시대 유리)씨가 강남구 유공납세자로 선정돼 9일 구청에서 표창장을 받았다.

권유리 인스타그램.

권씨는 올해 '2026 유공납세자 표창장 수여식'에서 개인 부문 수상자 5명 중 한 명으로 이름을 올렸다. 강남구 유공납세자로 선정되려면 최근 10년간 체납 이력이 없고 8년 동안 매년 2건 이상 지방세를 성실히 납부해야 하며, 지난해 납세액이 1000만원 이상이어야 한다. 구정 발전 및 지역사회 기여도도 선정 기준에 포함된다.


강남구는 성숙한 납세문화 확산을 위해 매년 유공납세자를 선정해 표창하고 있다. 올해는 개인 5명과 법인 5개사 등 총 10명이 수상했다.

구는 지난해 조례를 개정해 유공납세자 우대 혜택도 강화했다. 협약 의료기관 건강검진비 할인, 공연료 할인, 문화센터·체육시설 수강료 감면 등 생활 밀착형 혜택이 제공된다.

조성명 강남구청장은 "어려운 경제 여건 속에서도 성실하게 납세의무를 이행해 주신 유공납세자 여러분께 감사드린다"고 말했다.


김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

