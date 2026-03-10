성남시 미혼 남녀 만남 행사…역대급 흥행

22~24기 300명 모집에 2405명 신청

경기 성남시(시장 신상진)가 4년째 진행 중인 미혼 남녀 만남 행사 '솔로몬(SOLO MON)의 선택' 인기가 여전한 것으로 나타났다.

성남시 '솔로몬의 선택' 22~24기 개최 날짜 안내 포스터. 성남시 제공

솔로몬의 선택은 미혼 청춘 남녀에게 자연스러운 소통의 장을 제공하고 결혼에 대한 긍정적인 가치관을 확산하기 위해 기획한 지방자치단체 차원의 결혼 장려 시책이다.

시는 '제22~24기 솔로몬의 선택' 행사 참여 신청(2월 23일~3월 6일)을 받은 결과 300명(남녀 각 150명) 모집에 총 2405명이 몰려 평균 경쟁률 8대 1을 기록했다고 10일 밝혔다.

이는 지난해 14기~21기 평균 경쟁률 5대 1보다 1.6배 높은 수준이다.

시는 추첨 방식으로 참여자를 선정해 개별 통보할 계획이다.

이번 행사는 △22기 3월 21일 △23기 3월 22일(이상 분당구 삼평동 감성타코 판교점) △24기 3월 28일 분당구 백현동 탭 퍼블릭에서 각각 열린다.

참가 자격은 주민등록지가 성남이거나 지역 내 기업체에 다니는 27~39세(1986~1998년생) 직장인 미혼 남녀이며, 기수별 각 100명(남녀 각 50명)이 참여한다.

성남시는 행사 당일 서먹함 깨기(아이스브레이킹), 소그룹 교류, 1대 1 순환 대화, 커플 게임 등 단계별 프로그램으로 참가자들의 인연 찾기를 지원할 방침이다.

성남시 관계자는 "솔로몬의 선택 행사에 매회 신청자가 몰리는 것은 청년들이 실질적인 소통과 만남의 기회로 인식하고 있다는 증거"라며 "앞으로도 미혼 남녀의 수요를 반영한 행정 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



