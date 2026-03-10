'더샵' 1만가구에 ‘씽큐 온’ 공급

음성 대화로 가전 및 기기 제어

'우리 단지 연결' 기능도 확대

LG전자가 아파트 맞춤형 인공지능(AI) 홈 솔루션 공급을 늘리며 기업 간 거래(B2B) 사업 성장을 가속화하고 있다.

LG전자가 인공지능(AI) 홈 플랫폼 ‘씽큐’ 앱을 통해 제공 중인 아파트 특화 서비스 ‘우리 단지 연결’ 모습. LG전자 AD 원본보기 아이콘

LG전자는 지난해부터 포스코이앤씨 주거 브랜드 '더샵'에 공급해 온 씽큐온이 누적 1만가구를 돌파했다고 10일 밝혔다. 씽큐온은 생성형 AI가 탑재돼 고객과 일상 언어로 대화하며 맥락을 이해하고, 생활 패턴을 학습·예측한다. 입주민은 LG전자 가전뿐만 아니라 다양한 사물인터넷(IoT) 기기를 음성으로 간편하게 제어할 수 있다. 예를 들어, '에어컨 끄고 로봇 청소기 돌려줘. 한 시간 후에 제습기 틀어줘'와 같은 복잡한 명령을 기억하고 실행하는 방식이다. 여러 가전을 한 번에 켜고 끄거나 '침실에 있는 조명 모두 꺼줘' 등 공간별로 기기를 제어하는 것도 가능하다.

또 LG전자가 AI홈 플랫폼 '씽큐' 애플리케이션(앱)을 통해 제공 중인 아파트 특화 기능 '우리 단지 연결' 서비스의 적용 가구도 올해 1분기 기준 30만가구를 넘어섰다. 이는 분당, 일산, 중동, 평촌, 산본 등 1기 신도시 전체 아파트 수를 상회하는 규모다.

이 기능은 ▲엘리베이터 호출 ▲주차 위치 확인 ▲조명·난방·환기·콘센트·가스밸브 제어 ▲방문 이력 확인 ▲커뮤니티 시설 예약 등을 지원해 입주민의 생활 편의를 대폭 높여준다. 특히 '씽큐 온'과 함께 사용하면 앱을 조작할 필요 없이 음성만으로 다양한 단지 내 편의 기능을 간편하게 제어할 수 있어 시너지가 극대화된다.

아파트 특화 AI 홈 솔루션은 LG전자가 건설 B2B 시장에서 사업을 확장하는 핵심 동력으로 꼽힌다. 건설사가 요구하는 고품질 빌트인 가전과 AI 홈 솔루션을 함께 제공할 수 있는 역량을 앞세워 B2B 시장 내 경쟁력을 확보하고 있다는 것이 회사 측 설명이다.

한편, LG전자는 글로벌 B2B 시장 공략을 가속화하기 위해 해외 주거 환경에 특화된 AI 홈 솔루션도 선보였다. 북미 건설사 고객(빌더)을 위해 주택 내 가전과 공조 시스템을 통합 관리하는 솔루션 'LG 씽큐 프로(ThinQ Pro)'가 대표적이다.

북미 최대 주방·욕실 전시회 'KBIS 2026'에서 처음 선보인 씽큐 프로는 관리자와 입주민 모두에게 차별화된 가치를 제공하는 솔루션이다. 건물 관리자는 전용 대시보드로 단지 내 가전과 공조 시스템 등을 실시간 관제해 운영 효율을 극대화할 수 있다. 입주민 또한 제품의 이상 징후를 조기에 파악하고 원격으로 간편하게 애프터서비스(A/S)를 접수하는 등 선제적인 관리 서비스를 누릴 수 있다.

노범준 LG전자 가전(HS)사업본부 AI홈솔루션사업개발담당은 "LG전자만의 독보적인 가전 기술력에 AI홈 플랫폼 '씽큐'와 허브 '씽큐 온'을 결합한 통합 솔루션을 앞세워 최적의 공간 경험을 제공하고 B2B 시장 공략을 가속화할 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



