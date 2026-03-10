[클릭 e종목]"신세계, 목표가↑…외국인 관광객 유입 수혜주"

유안타증권은 9일 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 313,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 334,000 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 이재현·서경배도 제쳤다…유통업계 새 주식왕은 '38세 창업자' W컨셉 신임 대표에 이지은 상품2담당 상무…"첫 여성 수장" 이마트24 "로열티 전환 점포, 월 최대 139만원 수익 개선" 전 종목 시세 보기 에 대해 외국인 관광객 유입의 최대 수혜주라며 목표주가를 42만5000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

이승은 유안타증권 연구원은 "현재 주가는 백화점 3사(신세계·롯데·현대백화점) 중 가장 높은 밸류에이션을 받고 있으나, 인바운드(외국인의 한국 여행) 확대에 따른 실적 개선을 감안하면 추가 상승 여력이 있다고 판단된다"고 밝혔다.

신세계를 인바운드 최대 수혜주로 꼽은 이유는 3사 중 명품 비중이 가장 높기 때문이다. 이 연구원은 "신세계의 명품 매출 비중은 40%대 초반으로 백화점 3사 중 가장 높다"며 "외국인 관광객 매출에서 명품이 차지하는 비중이 가장 크기 때문이다"고 했다.

이어 "최근 백화점 업계에서 외국인 매출이 꾸준히 늘어나는 가운데, 한일령 발효 이후 중국인 고객 매출까지 추가되고 있어 신세계의 수혜가 가장 클 것으로 예상된다"며 "명품은 국내 고객에게도 인기가 높아 대기 시간 동안 타 매장 방문을 유도하는 집객 효과가 있고, 높은 객단가(ASP)로 전체 매출 성장에도 기여한다"고 덧붙였다.

신세계의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 6.2% 증가한 1조9337억원, 영업이익은 시장의 전망치에 부합하는 1725억원(+66.5%)을 기록했다. 백화점 매출액은 2조1535억원(+7%), 영업이익은 1433억원(+19%)을 기록했다.

황서율 기자



