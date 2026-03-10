K-뷰티·식품 수출 지원 강화

지역기업 세계시장 안착 본격화

홈앤쇼핑이 강원특별자치도경제진흥원과 손잡고 강원 지역 우수 중소기업의 글로벌 시장 진출 가속화에 나섰다.

홈앤쇼핑은 9일 서울 마곡동 본사에서 강원경제진흥원과 '강원도 우수 상품 판로개척 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

9일 홈앤쇼핑과 강원경제진흥원의 '강원도 우수 상품 판로개척 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)' 체결 후 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 홈앤쇼핑

양 기관은 2023년부터 협력을 이어오며 강원도 내 유망 중소기업과 스타트업을 발굴하고, 해외 판로 개척을 위한 지원 사업을 추진해왔다. 2024년에는 온·오프라인을 통해 총 12개 강원도 중소기업을 대상으로 해외 홈쇼핑 방송 및 해외 대형마켓 입점 등을 지원했으며, 약 14만 달러 규모의 수출 실적을 달성하는 성과를 거뒀다.

특히 강원도 가공식품 전문 기업 '청해담'은 홈앤쇼핑과의 지속적인 협업을 통해 현지 시장에 최적화된 마케팅 전략을 전개한 결과, 2025년에만 약 30만 달러의 수출 실적을 기록하며 지역 강소기업의 성공 사례로 자리매김했다.

홈앤쇼핑은 이번 협약을 계기로 강원도 내 우수 K-뷰티 및 식품 기업을 중심으로 해외 온·오프라인 홍보 및 판매 지원을 한층 강화할 계획이다. 아울러 신규 해외 진출 국가 발굴과 글로벌 플랫폼사와의 네트워크 확대를 병행해, 중소기업들이 안정적으로 세계 시장에 진입하고 지속 성장할 수 있는 기반을 마련할 방침이다.

홈앤쇼핑 관계자는 "홈앤쇼핑의 유통 전문성과 강원경제진흥원의 기업 육성 역량이 결합해 의미 있는 수출 성과를 거뒀으며, 앞으로도 해외 진출에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 온·오프라인 지원을 확대하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



