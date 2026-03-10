"중동지역 원유생산 중단 우려"

"유럽이 정치적 압력 안하면 협력"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국과 이란의 전쟁으로 중동 지역의 원유생산이 중단될 위험이 있다고 경고했다. 또한 유럽이 대러제재 등 정치적 압력을 중단하면 언제든 협력이 가능하다고 강조했다.

9일(현지시간) 타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 크렘린궁에서 열린 에너지 시장 관련 실무자·기업 회의에서 "호르무즈 해협을 통해 이뤄지는 원유 생산은 이달 내로 완전히 멈출 위험이 있다"며 "이미 생산감소가 시작됐고 이 지역 저장시설에는 수출이 너무 어렵거나 비용이 많이 드는 원유들이 가득차고 있다"고 경고했다.

미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 호르무즈 해협이 이란군에 의해 봉쇄되자 유조선 출입이 크게 위축되며 중동국가들이 잇따라 생산 감축 에 나선 것을 직접적으로 비판한 것이다.

푸틴 대통령은 이어 "유럽 기업들과 구매자들이 갑자기 방향을 바꿔 정치적 압력을 거두고 장기적이고 지속가능한 협력을 제공하기로 결정한다면 우리는 거절하지 않을 것"이라며 "우리는 아시아의 믿을만한 파트너 국가들과 헝가리, 슬로바키아 등에 석유를 계속 공급할 것"이라고 강조했다. 글로벌 에너지 위기를 통해 EU의 대러제재 완화를 노리고 있는 것으로 풀이된다.

해당 발언은 빅토르 오르반 헝가리 총리가 유럽연합(EU)에 러시아산 석유 및 가스 수입 제재를 중단할 것을 촉구한 직후 나왔다. EU는 우크라이나 전쟁이 발발한 2022년 이후 러시아산 원유의 해상수입을 금지하고 있다. 또한 우크라이나를 경유하는 드루즈바 송유관이 손상되면서 파이프라인 수출도 지난달부터 중단된 상태다.

한편 국제유가는 이날 120달러선까지 근접했다가 주요 7개국(G7)의 비축유 방출, 미국의 유가 안정조 발표가 임박했다는 소식이 전해지면서 90달러선으로 다시 내려갔다.

이현우 기자



